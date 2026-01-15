Un joven que pernoctaba en un garaje de Mallorca confiesa que lo incendió: "He sido yo, le he pegado fuego. He cogido gasolina y quería quemarlo todo"

"He sido yo, le he pegado fuego. He cogido gasolina y quería quemarlo todo". Con estas palabras, un joven que pernoctaba en el garaje de un edificio de Manacor, de nacionalidad marroquí, confesó que lo incendió de manera intencionada para vengarse de los vecinos. Agentes de la Policía Nacional, que desalojaron el inmueble por completo, le han detenido por un presunto delito de incendio.

Los hechos ocurrieron sobre las once y media de la mañana del pasado lunes en un edificio de Manacor. Patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se movilizaron después de tener conocimiento de un incendio en un edificio de la capital del Llevant. Los agentes observaron grandes llamaradas procedentes del garaje y desalojaron a todos los vecinos, aunque algunos se encontraban durmiendo en esos momentos.

Los agentes de la Policía Nacional evacuaron a todos los residentes por un acceso posterior de la finca. Ninguna de estas personas resultó afectada por el fuego. A lo sumo algunas de ellas tuvieron que ser atendidas por el personal sanitario debido a la inhalación de humo, pero ninguno de gravedad.

Bombers de Mallorca, por su parte, se encargaron de sofocar el incendio en el garaje de la finca. Algunos vecinos alertaron a los policías de que dicho aparcamiento había sido utilizado por un joven para pernoctar en él. Este no había sido desalojado. No obstante los agentes comprobaron que no se encontraba allí.

Cuando habían transcurrido unos minutos, los policías contactaron con un familiar del joven que pernoctaba en el garaje de este edificio de Manacor. Este les confirmó que se encontraba en buen estado. De hecho lo había visto paseando por el centro de Manacor después del incendio.

"Me tienen harto"

Los agentes lograron localizarlo y se personaron en el lugar acompañados por un familiar. Cuando los policías le preguntaron si conocía cómo se había originado el incendio en el garaje del edificio donde pernoctaba, el joven confesó ser el autor de manera espontánea. "He sido yo, le he pegado fuego, he cogido gasolina y quería quemarlo todo", espetó. También reconoció que su acción estuvo movida por su enemistad con los vecinos. "Me tienen harto. Si me tenéis que detener, me da igual", afirmó mientras sacaba un mechero de su pantalón.

Tras estas manifestaciones del joven, los agentes le detuvieron por un presunto delito de incendio. Posteriormente, fue trasladado a un centro sanitario, donde quedó ingresado.