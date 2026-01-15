Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil toma las Tres Mil, Torreblanca y Utrera en una macrooperación con registros y detenciones

La Policía Judicial de la Comandancia gaditana ha llevado a cabo un operativo este jueves a primera hora de la mañana por delitos contra el patrimonio

Varios agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Varios agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Carlos Doncel

La Guardia Civil ha tomado este jueves las Tres Mil Viviendas, Torreblanca y Utrera (Sevilla) en una actuación relacionada con supuestos delitos contra el patrimonio, según informan desde la Benemérita. La investigación la ha llevado a cabo la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, que ha decidido desarrollar el operativo de registro y detenciones a primera hora de la mañana. Hasta el momento, no ha trascendido el número total de arrestos vinculados a esta actuación.

