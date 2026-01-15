Granjas de móviles para realizar estafas: así consiguen generar millones de falsos clics y SMS los ciberdelincuentes

Reciben la denominación de granja aunque en este caso no se trata de animales. En los últimos años, han proliferado almacenes y locales repletos de teléfonos móviles colocados en paralelo en estanterías, todos ellos conectados a un ordenador y controlados simultáneamente. Las granjas de teléfonos móviles o clics son capaces de cultivar millones de interacciones y SMS al día, una herramienta peligrosa que se utiliza para realizar ciberestafas y para manipular la opinión pública y difundir desinformación.

Fue el pasado noviembre cuando la Guardia Civil consiguió desmantelar por primera vez en España una infraestructura tecnológica con capacidad para enviar cada día 2,5 millones de SMS y realizar miles de llamadas fraudulentas con el fin de estafar a ciudadanos para vaciar mediante engaños sus cuentas bancarias. Una granja de móviles con capacidad para operar de forma simultánea con casi 900 módems y tarjetas SIM, que se estima podría haber servido para estafar varios millones de euros.

Estafas y manipulaciones políticas

No resulta fácil para las autoridades conseguir identificar una granja de móviles. Cada teléfono es un dispositivo físico con su tarjeta SIM y dirección IP, con lo que tiene una apariencia de usuario real. Los perfiles que crean los estafadores, además, cada vez parecen más reales.

El informático ucraniano detenido por la Guardia Civil usaba una cafetería en Barcelona como tapadera de un sistema informático industrial valorado en 400.000 euros. Una infraestructura que ponía al servicio de cualquier grupo criminal especializado en ciberestafas que pagara el servicio. Los expertos también alertan de que hay políticos y gobiernos que también utilizan estas granjas para manipular la opinión pública mediante 'me gusta' y compra de seguidores en sus redes sociales, entre otros usos.

El envío de mensajes y llamadas se realizaba desde una sofisticada infraestructura de SIMBOX industriales, en los que cada caja alberga cientos de módems GSM profesionales. Cada módem funciona individualmente como si fuera un teléfono móvil y es capaz de enviar entre 12 y 18 mensajes por minuto, es decir, 2,5 millones de mensajes al día. Esta red era controlada por el detenido mediante una decena de ordenadores.

Cambios de número constantes

Los números de teléfono remitentes son cambiados frecuentemente, estando activos por un tiempo breve desde el alta para impedir que fueran rastreados. Las tarjetas SIM, en el caso de la granja desmantelada, eran compradas en grandes cantidades a diferentes proveedores y activadas con identidades falsas.

A pesar de la gran cantidad de contactos realizados a la vez, los investigadores han constatado que previamente estudiaban los perfiles de las potenciales víctimas y los mensajes o llamadas iban dirigidos hacia colectivos concretos.

El tipo de ciberestafas con llamadas y SMS es muy variado, aunque todas pretenden apoderarse del dinero de las víctimas, y en el caso esclarecido por la Guardia Civil de Alicante se trataba de ciudadanos rusos y ucranianos que estaban recibiendo llamadas en las que se hacían pasar por la Policía Nacional y por el Banco de España para presionarles y requerirles sus datos bancarios y transferencias de alto importe. Algunas de estas llamadas se realizaban en ruso o ucraniano para captar a residentes de estas nacionalidades en España.