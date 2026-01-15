Detenido en el aeropuerto de Barcelona por forrar la estructura de la maleta con 4 kilos de cocaína

Hay quien lleva droga escondida en su maleta en un doble fondo y luego están los que crean el equipaje con sustancias estupefacientes. Es lo que se encontraron los agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria en el aeropuerto de Barcelona el pasado 22 de octubre. Ese día detuvieron a un ciudadano peruano de 18 años que transportaba más de 4 kilogramos de cocaína oculta en la estructura de su equipaje facturado.

Los agentes de la especialidad de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil identificaron una maleta procedente de Lima (Perú) y de tamaño medio que les pareció sospechosa después de pasar por el escáner. Tras localizar a su propietario, lo trasladaron a una sala apartada para la apertura del equipaje en su presencia.

Durante la inspección del equipaje facturado, los agentes detectaron ciertas anomalías en la maleta y tras unas primeras comprobaciones, se decidió desmontar el equipaje, descubriendo que la sustancia estupefaciente no estaba oculta en un “doble fondo” (compartimento añadido para esconder objetos), sino integrada en su propia estructura.

La cocaína formaba paneles internos compactados que sustituían a los originales del equipaje. Estas capas quedaban cubiertas por el forro interior y replicaban la rigidez y el grosor habituales, lo que hacía que la maleta presentara un aspecto externo normal.

En total se encontraron 4,31 kilogramos de droga. El pasajero fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y el Juzgado de Instrucción número 5 de El Prat de Llobregat (Barcelona) ordenó su ingreso en prisión provisional.