Delitos
Xavi Abat, abogado, alerta sobre el riesgo de subir chats privados a redes sociales: "Puede ser un delito de revelación de secretos"
Un vídeo viral en TikTok alerta del riesgo legal de hacer públicas conversaciones entre particulares
El machismo se viraliza entre los 'influencers': los mensajes sexistas registran 5 millones de clics frente a 52.000 feministas
Los adolescentes rompen las reglas de las redes sociales: "Ya no colgamos fotos, nos incomoda"
Mariona Carol Roc
“No os vais a creer el futbolista que me ha escrito”. Con frases como esta comienza un vídeo que se ha viralizado en TikTok en el que se muestra, aunque de forma parcial, una supuesta conversación privada con el futbolista del Real Madrid Vinicius Jr.
El contenido, que juega con la insinuación y el morbo, reabre un debate recurrente en redes sociales: ¿es legal publicar mensajes privados para ganar visibilidad o seguidores?
“Ojito con lo que compartes”
En el vídeo, el abogado Xavi Abad lanza una advertencia clara a quienes difunden conversaciones privadas sin permiso, especialmente cuando involucran a personas famosas: "Esto puede ser un delito de revelación de secretos”, afirma.
Abad recuerda que este tipo de prácticas están recogidas en el artículo 197 del Código Penal, que contempla penas de prisión de uno a cuatro años.
No hace falta 'hackear', basta con publicar
Uno de los puntos clave que subraya el vídeo es que no es necesario 'robar' ni 'hackear' una conversación para cometer el delito.
“Es un delito que no solo castiga al que intercepta una comunicación, también al que la publica, aunque forme parte de ella”, explica.
Según detalla, si la otra persona no da su consentimiento, la conversación no puede difundirse públicamente, ni siquiera en redes sociales como Instagram o TikTok.
El derecho a la intimidad, también en Whatsapp
El abogado insiste en que el problema no se limita a los famosos. Reenviar mensajes privados a otros grupos o hacer capturas para compartirlas también puede tener consecuencias legales.
“Hay un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, que es el derecho a la intimidad”, señala.
Y añade: “Aunque no sea famoso, no podéis reenviar mensajes privados diciendo ‘mirad lo que me ha dicho este’”.
Difundir también puede ser delito
El aviso va más allá del autor original de la publicación. Quienes comparten o viralizan ese contenido también podrían verse implicados legalmente.
Difundir un delito también puede ser delito. El abogado desmonta la idea de que “en redes todo vale” y explica claramente las consecuencias que puede comportar si traspasas la línea de lo legal.
Las redes no son una jungla sin ley
El mensaje final es contundente: publicar conversaciones privadas sin permiso puede salir muy caro, aunque se haga por 'likes', por fama o como simple broma.
“Las redes no son una jungla sin ley”, concluye Xavi Abad en su vídeo, que en menos de un día acumulaba 177.000 visualizaciones y 138 comentarios en menos de un día.
