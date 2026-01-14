Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Intervenidas más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca

El establecimiento comercializaba agua en envase de cartón con el nombre de 'Agua de Mallorca / Mallorca Water', aunque en realidad estaba envasada fuera de Baleares

Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma

Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma / CAIB

EP

Palma
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural Pesca y Medio Natural ha intervenido en el aeropuerto de Palma 2.020 envases de agua de medio litro por presunto fraude en la indicación de origen del producto.

El establecimiento comercializaba agua en envase de cartón con el nombre de 'Agua de Mallorca / Mallorca Water', aunque en realidad estaba envasada fuera de Baleares, según ha informado la Conselleria en nota de prensa.

A partir de una denuncia del sector, los inspectores de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local acudieron al establecimiento y comprobaron el presunto fraude en la indicación del origen del producto, ya que realmente provenía de otra comunidad autónoma.

El Govern ha recordado que los incumplimientos de la normativa pueden comportar sanciones administrativas. En este caso, que podría tipificarse como infracción grave, la sanción mínima sería de 3.000 euros.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha recordado que solo los productos originarios de Mallorca pueden usar esta indicación geográfica en el etiquetado. "Debemos tener tolerancia cero con los operadores que quieren beneficiarse ilícitamente del uso de nuestros nombres geográficos", ha dicho.

Además de las tareas ordinarias de planificación y control de la calidad alimentaria, ha apuntado Llabrés, la Dirección General "actúa con la máxima celeridad" ante estas denuncias del sector, con el objetivo de evitar la competencia desleal hacia los productores y el engaño que suponen estas prácticas para los consumidores.

