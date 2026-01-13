Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Intenta salir en avión de Tenerife con su esposa fallecida en silla de ruedas

La autopsia realizada al cadáver dictaminó que se trató de una muerte natural

Una imagen del aeropuerto de Tenerife Sur.

Una imagen del aeropuerto de Tenerife Sur. / El Día

Redacción

Santa Cruz de Tenerife
Un hombre de avanzada edad intentó pasar a su esposa fallecida por un arco de seguridad en el aeropuerto Tenerife Sur con la intención de subirla a un avión y regresar a su país de origen.

La mujer que tenía 75 años, tenía graves problemas de movilidad y su marido utilizaba una silla de ruedas para desplazarla.

Los hechos mencionados ocurrieron el 24 de octubre del año pasado en la zona de Salidas de la terminal, según confirmaron desde la Guardia Civil.

El hombre intentó abandonar la Isla con su esposa fallecida. Después de pasar un determinado tiempo en las instalaciones aeroportuarias, el varón, de origen extranjero, se dirigió al arco de control.

Seguridad privada

El personal de seguridad privada detectó que algo extraño ocurría y que la mujer que estaba en una silla de ruedas no se movía, ni respondía a estímulos. Y, además, su temperatura corporal no era normal.

Ante dichas circunstancias, se activó a agentes de la Guardia Civil destinados en el aeropuerto y a personal sanitario.

La autopsia determinó que la persona no tenía signos de violencia y que tuvo una muerte natural

Un médico comprobó que la mujer estaba muerta y activó el protocolo judicial habitual en estos casos.

Sin signos de violencia

Las primeras pruebas determinaron que la mujer no tenía signos externos de violencia. En la autopsia que se hizo al cadáver en el Instituto de Medicina Legal se confirmó que se trató de una muerte natural.

Desde el Instituto Armado explican que, ante los resultados de los exámenes forenses, el hombre no fue detenido ni se abrió ningún tipo de investigación sobre el mismo.

