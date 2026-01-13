Delincuencia virtual
Detectada una nueva ciberestafa: suplantan Google Cloud o iCloud para robar datos personales y bancarios
Los ciberdelincuentes envían correos electrónicos de forma masiva que informan de un bloqueo en las cuentas o errores en el pago.
Los técnicos de la Dirección General de Tráfico recibirán formación especializada en ciberseguridad
La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya ha detectado una campaña de correos fraudulentos que suplantan la identidad de servicios de almacenamiento virtual como Google Cloud e iCloud, el sistema de Apple.
La mecánica es muy sencilla. Los ciberestafadores envían un correo desde direcciones falsas como Cloud.Support.Team@traxion.global y alertan sobre distintas incidencias, en concreto como que el espacio de almacenamiento está lleno, que ha habido un error durante la renovación de la suscripción o que la cuenta será eliminada. Algunos de estos correos incluyen ofertas exclusivas, como 50 GB de almacenamiento gratuito.
De esta forma, los ciberestafadores intentan que el usuario responda y así tener acceso a sus datos personales y bancarios. Según Ciberseguridad, en todos los casos se pide que se actualice la información de pago de forma inmediata. Los ciberdelincuentes instan a los usuarios a hacer clic en un enlace para facilitar los datos personales o bancarios con la intención de robarlos.
Por eso, Ciberseguridad recuerda que ante correos sospechosos no se debe clicar en ningún enlace ni proporcionar datos personales o bancarios. "Si has recibido una comunicación como ésta, bórrala y bloquea el remitente. Si tienes dudas sobre el estado de tu cuenta en servicios de tipo nube, contacta directamente con su proveedor a través de sus canales oficiales", remarca.
