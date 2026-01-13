Detectada una nueva ciberestafa: suplantan Google Cloud o iCloud para robar datos personales y bancarios

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya ha detectado una campaña de correos fraudulentos que suplantan la identidad de servicios de almacenamiento virtual como Google Cloud e iCloud, el sistema de Apple.

La mecánica es muy sencilla. Los ciberestafadores envían un correo desde direcciones falsas como Cloud.Support.Team@traxion.global y alertan sobre distintas incidencias, en concreto como que el espacio de almacenamiento está lleno, que ha habido un error durante la renovación de la suscripción o que la cuenta será eliminada. Algunos de estos correos incluyen ofertas exclusivas, como 50 GB de almacenamiento gratuito.

De esta forma, los ciberestafadores intentan que el usuario responda y así tener acceso a sus datos personales y bancarios. Según Ciberseguridad, en todos los casos se pide que se actualice la información de pago de forma inmediata. Los ciberdelincuentes instan a los usuarios a hacer clic en un enlace para facilitar los datos personales o bancarios con la intención de robarlos.

Por eso, Ciberseguridad recuerda que ante correos sospechosos no se debe clicar en ningún enlace ni proporcionar datos personales o bancarios. "Si has recibido una comunicación como ésta, bórrala y bloquea el remitente. Si tienes dudas sobre el estado de tu cuenta en servicios de tipo nube, contacta directamente con su proveedor a través de sus canales oficiales", remarca.