Sucesos
Los Mossos detienen a tres 'ocupas' por robar en casas de una urbanización de l'Ametlla del Vallès
Los sospechosos habían sustraído electrodomésticos, joyas y objetos de coleccionista que intentaban vender por internet
La semana pasada los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos hombres, de 35 y 30 años, y a una mujer de 22 años por ocupar una vivienda en l’Ametlla del Vallès y cometer cuatro robos en viviendas de una urbanización de la localidad, además de intentar vender el material sustraído. La investigación comenzó a inicios de diciembre con la denuncia de la ocupación ilegal de la vivienda. Coincidiendo con esta entrada ilegal en el inmueble los agentes detectaron un incremento de los robos e intentos en la zona.
En este sentido, los agentes localizaron electrodomésticos puestos a la venta en un portal de compraventa por internet y así consiguieron localizar a los sospechosos, que residían de ocupas en una vivienda de l'Ametlla del Vallès. La policía los acusa de cuatro robos con fuerza y otro intento así como el asalto a un almacén de maquinaria de Lliçà d’Amunt.
Los Mossos de Granollers junto con la unidad ARRO y la de drones montaron un dispositivo para hacer una entrada y registro en la vivienda ocupada. Se localizaron a los sospechosos y se requisaron unos 40 objetos que habrían sido robados, como maquinaria de construcción, joyas, electrodomésticos, juguetes y objetos de coleccionista, como pistolas.
Los agentes también habrían encontrado aparatos para cultivar marihuana, ya que los detenidos presuntamente querían montar una plantación en la vivienda ocupada. Los sospechosos pasaron a disposición de los juzgados de Granollers el pasado sábado.
