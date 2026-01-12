Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Mossos detienen a tres 'ocupas' por robar en casas de una urbanización de l'Ametlla del Vallès

Los sospechosos habían sustraído electrodomésticos, joyas y objetos de coleccionista que intentaban vender por internet

La impotencia de vecinos de ocupaciones delictivas en Barcelona: "Quieren que la gente se vaya para quedarse con la calle"

Parte de los objetos encontrados por Mossos en esta vivienda ocupada de l'Ametlla del Vallès

Parte de los objetos encontrados por Mossos en esta vivienda ocupada de l'Ametlla del Vallès / Mossos

Germán González

Germán González

Barcelona
La semana pasada los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos hombres, de 35 y 30 años, y a una mujer de 22 años por ocupar una vivienda en l’Ametlla del Vallès y cometer cuatro robos en viviendas de una urbanización de la localidad, además de intentar vender el material sustraído. La investigación comenzó a inicios de diciembre con la denuncia de la ocupación ilegal de la vivienda. Coincidiendo con esta entrada ilegal en el inmueble los agentes detectaron un incremento de los robos e intentos en la zona.

En este sentido, los agentes localizaron electrodomésticos puestos a la venta en un portal de compraventa por internet y así consiguieron localizar a los sospechosos, que residían de ocupas en una vivienda de l'Ametlla del Vallès. La policía los acusa de cuatro robos con fuerza y otro intento así como el asalto a un almacén de maquinaria de Lliçà d’Amunt.

Los Mossos de Granollers junto con la unidad ARRO y la de drones montaron un dispositivo para hacer una entrada y registro en la vivienda ocupada. Se localizaron a los sospechosos y se requisaron unos 40 objetos que habrían sido robados, como maquinaria de construcción, joyas, electrodomésticos, juguetes y objetos de coleccionista, como pistolas.

Los agentes también habrían encontrado aparatos para cultivar marihuana, ya que los detenidos presuntamente querían montar una plantación en la vivienda ocupada. Los sospechosos pasaron a disposición de los juzgados de Granollers el pasado sábado.

