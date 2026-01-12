Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Globos de Oro 2026Marc GiróEndesaSiratHuelga agricultoresJordi SevillaBono transporteSant AdriàZaragozaSamantha Vallejo-Nágera
instagramlinkedin

Tráfico de drogas

Diez toneladas de cocaína convierten el carguero atracado en Tenerife en el mayor barco de droga pillado en Europa

El pesaje final de la operación policial eleva la cantidad de droga prevista inicialemente por los investigadores

El ‘United S.’, atracado en la Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife en medio de grandes medidas de seguridad.

El ‘United S.’, atracado en la Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife en medio de grandes medidas de seguridad. / Miguel Barreto / EFE

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al final no son siete, sino casi diez las toneladas de cocaína que transportaba el último barco apresado en aguas de Canarias y que convierte a esta operación en la más importante de su tipo en Europa y cuarta en todo el mundo.

Así lo ha informado este lunes el Cuerpo Nacional de la Policía tras el pesaje en una comparecencia ante los medios en la que ha explicado la operación para abordar el carguero, que atracó este domingo en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife,

La embarcación, que fue interceptada hace diez días en pleno océano Atlántico mientras navegaba al oeste de El Hierro, había partido de Brasil y vuelve a confirmar la consolidación de Canarias como enclave estratégico del narcotráfico internacional, especialmente del tráfico de cocaína.

Trece detenidos

El operativo, que fue desarrollado por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía Nacional, en coordinación con efectivos de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (Udyco), se saldó con trece detenidos.

Según ha puntualizado la Policía Nacional, de los arrestados siete son de nacionalidad india, cuatro turcos y dos serbios, y estos últimos ejercían como garantes del transporte de la droga, que iba a suministrar a varias organizaciones criminales.

Uno de ellos iba armado cuando se produjo el abordaje, aunque la sorpresa de la intervención evitó un tiroteo a bordo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  2. Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
  3. Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
  4. Granjas de móviles: así consiguen generar millones de falsos clics y SMS los ciberestafadores
  5. Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler: ahora reclama al Estado 40.000 euros
  6. El combate educativo de Vic contra la segregación ante la constante llegada de migrantes: 'No me veo capaz de tejer redes y hacer barrio
  7. Condenada a 20 años por un crimen de 118 puñaladas en Sant Adrià: 'La asesina de mi hijo siguió mintiendo tras matarlo
  8. El plan para trasladar agua residual del Besòs al Llobregat, paralizado

Diez toneladas de cocaína convierten el carguero atracado en Tenerife en el mayor barco de droga pillado en Europa

Diez toneladas de cocaína convierten el carguero atracado en Tenerife en el mayor barco de droga pillado en Europa

La Guardia Civil destapa una red de clínicas estéticas que "aumentan" los labios de mujeres con ácido hialurónico ilegal

La Guardia Civil destapa una red de clínicas estéticas que "aumentan" los labios de mujeres con ácido hialurónico ilegal

Tamara Morillo, autora del podcast 'En Paradero desconocido': "Hasta los asesinos tienen madre y eso no debemos olvidarlo"

Tamara Morillo, autora del podcast 'En Paradero desconocido': "Hasta los asesinos tienen madre y eso no debemos olvidarlo"

Tamara Morillo, autora del podcast 'En Paradero desconocido': "Hasta los asesinos tienen madre y eso no debemos olvidarlo"

Condenada a 20 años por un crimen de 118 puñaladas: "Quiso presentar a mi hijo como a un maltratador"

Los Mossos detienen a tres 'ocupas' por robar en casas de una urbanización de l'Ametlla del Vallès

Los Mossos detienen a tres 'ocupas' por robar en casas de una urbanización de l'Ametlla del Vallès

Viajaban en una camper por toda España y escondían el botín en caletas: así actuaba la banda detenida por la Policía

Viajaban en una camper por toda España y escondían el botín en caletas: así actuaba la banda detenida por la Policía

Así funciona el timo de las 'grúas pirata' y las balizas V16 que te puede costar hasta 300 euros

Así funciona el timo de las 'grúas pirata' y las balizas V16 que te puede costar hasta 300 euros