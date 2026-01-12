Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario

La Policía Nacional ha detenido en Cornellà de Llobregat a un hombre de 25 años acusado de hacerse pasar por un gestor de un banco para engañar a personas mayores. El sospechoso contactaba por teléfono con las víctimas y las alertaba falsamente de supuestos cargos irregulares en sus cuentas para conseguir que hicieran transferencias bancarias, pagos con tarjeta y operaciones bizum, creyendo estar protegiendo su patrimonio.

De esta forma el sospechoso consiguió unos 150.000 euros. Los investigadores lo acusan de una veintena de estafas con víctimas por todo el territorio nacional como Vigo, Teruel, Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla, Pamplona, Toledo, Lucena, Medina del Campo, Manresa, y Sant Boi de Llobregat, entre otras localidades. Sin embargo, los agentes creen que podría haber más ancianos afectados.

La Policía remarca que el perfil mayoritario de las víctimas, se centra en personas con edades entre 70 y 75 años, clientes de la entidad bancaria, con escasos conocimientos tecnológicos, las cuales actuaron bajo presión psicológica y sensación de urgencia, bajo el pretexto de “haberse detectado una supuesta operación fraudulenta”, y “tener que mover el dinero a cuentas seguras” para evitar nuevos intentos de fraude.

Según los investigadores, el sospechoso usaba una forma de estafa "altamente sofisticada, consistiendo en llamadas telefónicas desde líneas móviles con identidades falsas, el cual previamente disponía de información sobre clientes, utilizaba lenguaje común de gestor bancario, y en muchas ocasiones, convencía a las víctimas para que fraccionaran las transferencias en importes inferiores a 1.000 euros para evitar alertas. Incluso, conseguía que algunas víctimas activaran el método de pago por bizum, y contrataran nuevas tarjetas a su nombre".

A su vez, la Policía remarca que el detenido actuaba en connivencia con “mulas bancarias”, personas que conscientemente o, en algunos casos, sin saberlo, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios, que disponían de cuentas en entidades digitales para dispersar el dinero. Con el botín obtenido compraba, de forma inmediata, joyas de oro y teléfonos de alta gama, en establecimientos especializados “online”, con el objetivo de transformar el dinero defraudado en bienes de fácil reventa.

Estos productos adquiridos, como cadenas, collares, pulseras, o teléfonos móviles, eran enviados a domicilios falsos ubicados en Cornellà de Llobregat, Gavá y Castelldefels, donde el detenido los recogía utilizando identidades falsas y el mismo número de teléfono, que cambiaba a menudo, y desde el que se contactaba con las víctimas.

Fue gracias al seguimiento de una entrega controlada de paquetería en uno de los domicilios falsos en Cornellà de Llobregat que la Policía detuvo "in fraganti" al sospechoso.En el registro de su vivienda se encontraron teléfonos móviles, tarjetas sims, dinero en efectivo, ordenadores portátiles, discos duros y varias decenas de décimos de lotería de navidad.

La Policía mantiene abierta la investigación a la espera de la aparición de nuevas víctimas y de colaboradores del sospechoso, especialmente en el ámbito de la gestión de cuentas bancarias y líneas telefónicas utilizadas para el fraude.