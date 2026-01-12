Un camionero frustra un robo embistiendo la furgoneta de los ladrones en el área de servicio de la AP7 en Maçanet

Un camionero embistió a un grupo de ladrones que estaban robando la mercancía de su tráiler en el área de servicio de la AP-7 en Maçanet de la Selva y consiguió impedir el robo. El conductor chocó deliberadamente contra la furgoneta en la que los delincuentes ya habían cargado todos los paquetes que pretendían llevarse.

Los hechos ocurrieron de madrugada este pasado fin de semana en esta área de servicio de la AP-7. Los ladrones no esperaban la reacción del chófer, que no dudó en actuar para evitar el robo. Los asaltantes huyeron del lugar sin botín y, por el momento, no han trascendido más detalles del suceso.

El momento del incidente quedó grabado en vídeo y las imágenes se han hecho virales en las últimas horas. El vídeo ha sido ampliamente compartido en las redes sociales, especialmente en grupos de transportistas, donde ha generado un intenso debate sobre la inseguridad que sufre el sector.

Investigación abierta

Los hechos se produjeron poco antes de las dos y media de la madrugada del día 11, en la noche del sábado al domingo. Tal y como puede verse en las imágenes, el hombre, que dormía en el interior del tráiler, se dio cuenta de que oía ruidos extraños y de que le habían roto la lona y el cristal del camión mientras cargaban sus productos en una furgoneta.

Ante la situación, el camionero reaccionó colisionando con la furgoneta —que posteriormente se comprobó que había sido robada en Sant Adrià de Besòs—, lo que provocó que los ladrones huyeran con otro vehículo. A consecuencia del choque, otro camión estacionado en la zona también sufrió daños.

Los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Santa Coloma de Farners atendieron el robo violento en el área de servicio, y el camionero denunció los hechos. Según ha informado el cuerpo policial, la investigación continúa abierta.

Robos de “teloneros”

Este es un nuevo episodio de una problemática recurrente que afecta a los transportistas en las áreas de descanso y de servicio. Los llamados teloneros, especializados en este tipo de robos, actúan aprovechando las paradas nocturnas: cortan la lona de los tráileres o fuerzan las puertas para acceder a la mercancía y llevársela rápidamente, a menudo con furgonetas robadas o de alquiler.

Los Mossos d’Esquadra mantienen una lucha constante contra estos grupos organizados, que llevan años actuando en las comarcas gerundenses, con dispositivos de vigilancia e investigaciones específicas para frenar esta tipología delictiva.