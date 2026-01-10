Sucesos
Muere un conductor de 78 años después de sufrir una indisposición y chocar contra un edificio en Vila-sacra (Girona)
Le han practicado maniobras de reanimación y no han podido remontarlo
Eva Batlle
Un hombre de 78 años murió este viernes por la mañana a raíz de un incidente mientras conducía una furgoneta en Vila-sacra. El conductor habría sufrido una indisposición repentina mientras circulaba y acabó chocando el vehículo contra la fachada de un edificio de la calle Comerç del municipio.
Testigos de los hechos alertaron al teléfono de emergencias 112, indicando que el hombre parecía inconsciente o que sufría algún problema de salud. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos d'Esquadra, de los Bomberos y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Los sanitarios han practicado maniobras de reanimación (RCP), ya que el hombre habría entrado en parada cardíaca, pero, pese a los esfuerzos, no han podido salvarle la vida. La víctima era vecino de Figueres.
Los Mossos d’Esquadra de Trànsit no consideran los hechos un accidente de tráfico, sino un incidente provocado por una indisposición del conductor, según ha confirmado el cuerpo policial. Para determinar qué problema médico sufrió, habrá que esperar a los resultados de la autopsia que se le practicará en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Girona.
