Detenido un hombre por una docena de robos con fuerza en domicilios de Tarragona

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de doce delitos de robo con fuerza y dos hurtos de vehículo en la zona del Camp de Tarragona.

Según ha informado este sábado la policía catalana, el hombre fue detenido el pasado miércoles en el barrio tarraconense de Campclar, después de que los Mossos recibieran un aviso alertando de una pelea. Varias patrullas se desplazaron al lugar de los hechos e identificaron a uno de los individuos implicados.

Una vez comprobados sus datos, los agentes confirmaron que sobre el hombre pesaba una orden de detención vigente emitida por la Unidad de Investigación de El Vendrell (Tarragona), relacionada con diez robos con fuerza y un hurto de vehículo, por lo que fue detenido.

Según la investigación, el detenido habría cometido un total de diez robos con fuerza en viviendas de la comarca del Baix Penedès entre el 17 de noviembre y el 21 de diciembre del año pasado.

Asimismo, la Unidad de Investigación de El Vendrell que asumió el caso consiguió vincularlo con tres robos más en domicilios, cometidos entre los días 20 y 21 de diciembre.

En la mayoría de los casos, el método empleado para acceder era forzando puertas y ventanas para acceder al interior de los domicilios, de donde sustraía objetos de fácil salida en el mercado de segunda mano, dinero en efectivo, joyas y tarjetas bancarias.

Los robos tuvieron lugar en domicilios de Cunit, Coma-ruga, Segur de Calafell, Tarragona y Mont-roig del Camp.

El detenido ha pasado este sábado a disposición judicial ante el juzgado de guardia de El Vendrell. EFE