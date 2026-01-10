Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidas por pegar una paliza a una chica para robarle el bolso en Palma

La víctima reconoció a las agresoras días después en la Plaza de España y avisó a la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional el Palma.

Agentes de la Policía Nacional el Palma. / CNP

Xavier Peris

Palma
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres, de origen cubano y español, que presuntamente agredieron a una joven, a la que arrojaron al suelo y propinaron golpes, para robarle el bolso en plena calle en Palma.

Los hechos ocurrieron el padado dia 2 por la mañana, cuando dos mujeres abordaron a otra en la calle y le pidieorn un cigarro. Cuando les dijo que no llevaba tabaco, las otras dos la atacaron de improviso. La tiraron al suelo, la golpearon y le mordieron. Le arrebataron el bolso y el teléfono móvil, y escaparon a la carrera. La mujer sufrió heridas en un ojo a causa de los golpes.

Días más tarde, el pasado martes, la víctima reconoció en la Plaza de España a las dos mujeres que la habían atacado y llamó de inmediato al 091. En pocos minutos una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudieron al lugar y se entrevistaron con la joven, que les señaló a las dos mujeres, que seguían allí.

Los agentes arrestaron a las dos sospechosas como presuntas autoras de un robo con violencia.

