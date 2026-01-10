Sucesos
Desaparecida una mujer de 78 años en Roses
Los Mossos d’Esquadra buscan a María Flor, vista por última vez el 4 de enero, y alertan de que podría estar desorientada
Ariadna Gombau
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
María Flor, de 78 años, desapareció el pasado 4 de enero en Roses. Según han informado los Mossos d’Esquadra, que han pedido la colaboración ciudadana, se trata de una mujer de 1,70 metros de altura, con el cabello canoso y de complexión delgada.
La última vez que fue vista llevaba unos pantalones negros de chándal, un abrigo de color caqui o marrón y zapatillas de estar por casa. Desde el cuerpo policial alertan que podría estar desorientada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados
- Los termómetros volverán a bajar en Catalunya en un fin de semana de cielos despejados y avisos por viento
- Los psiquiatras defienden los antidepresivos... pero discrepan sobre cómo se están usando
- Streamers' que se humillan en directo por dinero: un fenómeno en auge que mueve más de 50.000 millones de euros anuales
- El descubrimiento del meteorólogo Maximiliano Herrera: 'Estamos asistiendo al fenómeno más increíble de la historia de clima en Europa
- Restablecida la circulación en ocho líneas de Rodalies tras una avería en la señalización en El Prat
- Condenada a 15 meses de cárcel por acusar en redes a un famoso DJ de Ibiza de agredirla sexualmente: 'La violación no ocurrió
- Los obispos españoles y el Vaticano abordan este viernes la visita del Papa a la Sagrada Familia en junio