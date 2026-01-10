Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desaparecida una mujer de 78 años en Roses

Los Mossos d’Esquadra buscan a María Flor, vista por última vez el 4 de enero, y alertan de que podría estar desorientada

María Flor, de 78 anys, desapareció el 4 de gener en Roses

María Flor, de 78 anys, desapareció el 4 de gener en Roses / Mossos d'Esquadra

Ariadna Gombau

María Flor, de 78 años, desapareció el pasado 4 de enero en Roses. Según han informado los Mossos d’Esquadra, que han pedido la colaboración ciudadana, se trata de una mujer de 1,70 metros de altura, con el cabello canoso y de complexión delgada.

La última vez que fue vista llevaba unos pantalones negros de chándal, un abrigo de color caqui o marrón y zapatillas de estar por casa. Desde el cuerpo policial alertan que podría estar desorientada.

