La mujer asesinada en Canarias por su marido tenía cinco hijos, dos de ellos menores

Czarina C., la ciudadana hispanofilipina asesinada presuntamente por su marido el 5 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, tenía cinco hijos, dos de ellos menores, que se quedan huérfanos tras el crimen de la mujer y el suicidio de su pareja, Ricardo T.

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y la subdelegada en Las Palmas, Teresa Mayans, participaron ayer en una concentración en memoria de las dos primeras víctimas de la violencia machista de 2026 en España: María del Pilar, asesinada en Jaén, y Czarina, en Las Palmas de Gran Canaria.

En esa concentración se leyó un manifiesto institucional en el que se llamó a la sociedad a seguir comprometida contra este tipo de crímenes, que ya han arrebatado la vida a 1.343 mujeres desde 2003, cuando empezaron a contarse las víctimas. El número de menores huérfanos por violencia de género contra su madre asciende a dos en 2025 y a 506 desde 2013.

"Es verdad que se ha ido reduciendo el número de víctimas, pero sigue siendo una barbaridad. Es una barbaridad que nuestra sociedad terminara el año pasado con más de 40 mujeres asesinadas. Es un dato que nos debe interpelar a todos", dijo Pestana, tras el minuto de silencio por Pilar y Czarina.

El delegado no ofreció más detalles sobre lo ocurrido que los ya revelados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), porque el juez al cargo del caso mantiene el secreto de sumario.

Investigación judicial y antecedentes del caso

Según la información difundida por el TSJC, la instrucción apunta a que Czarina fue presuntamente asesinada por su marido, que posteriormente se suicidó. Los hechos ocurrieron en el domicilio de la pareja en Las Palmas de Gran Canaria, donde fueron encontrados sus cuerpos el día de Reyes, después de que el hijo mayor de ella denunciara su desaparición.

"Estamos pendientes de la autopsia del presunto autor de este asesinato. Esperemos a las conclusiones, pero todo indica que es un caso clarísimo de violencia de género", subrayó Pestana.

El delegado del Gobierno opinó que el crimen que presuntamente cometió el esposo de Czarina "no se arregla" quitándose la vida después, "porque ha dejado una familia desarticulada, con todo el dolor y el drama que implica perder así a una madre".

El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también guardaron un minuto de silencio en recuerdo de la víctima, de 43 años, y en repulsa por su muerte.

La investigación apunta a que Ricardo, de 35 años, puso fin a la vida de Czarina después de que ella abandonara semanas antes la vivienda que compartían en la calle Bernardo de la Torre y se refugiara en casa de su madre con sus hijos.

Hace siete meses, él fue detenido. El 10 de junio, la Policía Nacional lo arrestó tras recibir avisos por gritos y una pelea en la vivienda. Dos días más tarde, informó el TSJC, la víctima compareció ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1, donde manifestó que no deseaba presentar denuncia, que no tenía miedo de su marido y que no quería orden de alejamiento ni reconocimiento forense. Dijo entonces que no había sido agredida. El hombre se acogió a su derecho a no declarar y el caso quedó archivado.

La madrugada de Reyes, el hijo de ella dio la voz de alarma tras no acudir su madre al trabajo ni responder a las llamadas. Al personarse en la vivienda, nadie abrió la puerta. En comisaría, los agentes comprobaron que el caso figuraba en el sistema Viogén por aquella primera intervención. Al día siguiente, a primera hora, la Policía se trasladó al domicilio, donde localizó los cuerpos sin vida de la mujer y de su marido, ambos de nacionalidad filipina, en el salón.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron también su más absoluta condena y su total rechazo ante este nuevo asesinato machista, y trasladaron su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Ambas pidieron "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online mediante el correo 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp (600 000 016) y el chat online accesible desde violenciagenero.igualdad.gob.es funcionan las 24 horas del día, todos los días de la semana.