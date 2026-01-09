Dos detenidos por robar tarjetas bancarias a personas mayores en parquímetros de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, de 30 y 39 años, acusados de un delito de estafa. La investigación se inició el pasado mes de diciembre después de que los agentes constatasen un incremento de robos en zonas con parquímetros de los distritos de Sarrià, Sant Martí, Horta, Eixample y Nou Barris en Barcelona

Presuntamente, los sospechosos seleccionaban a personas de edad avanzada y, bajo el pretexto de necesitar ayuda para pagar el estacionamiento de su vehículo, conseguían sustraerles las tarjetas bancarias y darles la falsa creencia de que habían quedado retenidas dentro de la máquina.

En concreto, los detenidos hacían creer a las víctimas que eran extranjeros y desconocían el funcionamiento del parquímetro para pagar el importe del estacionamiento de su vehículo. Seguidamente, pedían a las víctimas que efectuaran el pago introduciendo sus tarjetas bancarias en la máquina y les prometían devolverles el importe en efectivo. En este proceso, facilitaban números de matrícula erróneos para confundirlas y apropiarse de las tarjetas sin que se dieran cuenta.

Además, los Mossos remarcan que los detenidos inducían a las víctimas a error haciéndoles creer que debían teclear el número secreto de la tarjeta en el parquímetro, cuando en realidad sólo era necesario introducir el número de matrícula del vehículo. En algunos casos, mantenían el engaño afirmando que la tarjeta había quedado bloqueada dentro de la máquina y sugerían que la forma de recuperarla era introduciendo otra, consiguiendo así disponer de dos tarjetas que podrían sustraer y utilizar más adelante.

Una vez tenían las tarjetas, se iban del lugar con la excusa de comprobar la matrícula de su coche y pedían a las víctimas que esperaran en la zona. Este margen de tiempo les permitía retirar dinero en cajeros antes de que las víctimas se enteraran del engaño y anularan las tarjetas con sus entidades bancarias.

Hasta el momento, se les imputan 15 robos, aunque se les investiga por su presunta relación con una treintena de casos similares. En cuanto a la suma total del dinero extraído a las víctimas, la cantidad sustraída supera los 16.000 euros.

Según Mossos, los investigados no disponían de domicilio fijo ni de vivienda en propiedad o arrendamiento estable en territorio español. Se alojaban de forma itinerante en alquileres temporales y cambiaban a menudo de residencia, sin mantener vínculos con ningún barrio o distrito. Asimismo, los vehículos que utilizaban para desplazarse eran de alquiler a nombre de empresas de movilidad, lo que les permitía evitar el uso de coches propios y dificultaba su identificación.

Tampoco tenían cuentas bancarias abiertas en entidades españolas, algo que dificultaba la trazabilidad de sus movimientos económicos. Los dos detenidos acumulaban antecedentes por robos con violencia e intimidación, estafas a personas mayores y asaltos cometidos en el marco de bandas organizadas. Además, uno de los detenidos ya tenía vigente una orden internacional de detención emitida por Bélgica, por lo que fue trasladado a la Audiencia Nacional para iniciar el correspondiente proceso de extradición.

La operación contó con la colaboración de la Gendarmería Nacional Francesa, que facilitó a los Mossos d'Esquadra información sobre los sospechosos que tenían antecedentes en Francia, ya que residen en este país. Los Mossos señalan que se trata de una operación más del plan Kanpai que combate la multirreincidencia. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.