Muere un hombre y sus dos perros por inhalación de gas en Mallorca

Un amigo de la víctima, que vivía solo, ha dado la alarma al descubrir el cadáver este mediodía en la localidad de Ariany

Agentes de la Guardia Civil, en una foto de archivo.

Agentes de la Guardia Civil, en una foto de archivo. / Guardia Civil

Xavier Peris

Palma
Un hombre rumano de 49 años y sus dos perros han muerto durante la pasada noche al parecer a causa la inhalación de gas por una mala combustión en su domicilio, una casa de campo de la localidad de Ariany, en Mallorca. El cadáver del hombre y de los dos animales han sido hallados por un vecino de la zona, que ha dado la alarma. La Guardia Civil ha abierto una investigación, aunque todos los indicios apuntan a que se trata de una muerte accidental.

Sobre la una del mediodía de hoy se ha recibido la alerta a través del 112 de que había una persona y dos perros muertos en el interior de una casa de campo en la zona de Petra, cerca de la carretera que conduce a Santa Margalida. Al parecer los cadáveres han sido hallados por un vecino del hombre que había acudido a la vivienda.

El hombre estaba sentado sobre una butaca en el salón, con los dos perros tendidos en el suelo a su lado.

Al lugar se han desplazado rápidamente una ambulancia, así como dotaciones de los Bombers de Mallorca y una patrulla de la Guardia Civil. Los bomberos han comprobado que la vivienda estaba llena de monóxido de carbono y la han ventilado. Los sanitarios no han podido hacer nada por el hombre, que al parecer llevaba muerto varias horas.

La Guardia Civil y los bomberos han comprobado que el gas que ha causado la muerte del hombre y los dos animales podría provenir de distintos elementos, tanto una estufa de butano como una chimenea o un generador. La Guardia Civil se encarga de la investigación, aunque todos los indicios apuntan a que se ha tratado de un accidente.

