Suceso
Buscan a un hombre tras dejar muy graves a su pareja y a la madre de ella en un piso de Calella
Diversas dotaciones del SEM se han desplazado al lugar y han asistido a las víctimas
Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre como presunto agresor de dos mujeres, madre e hija, que han resultado muy graves este jueves por la tarde en un piso de Calella (Maresme), según ha avanzado El Caso y han confirmado fuentes policiales a EL PERIÓDICO. Las mujeres están ingresadas en un centro hospitalario y, según ha podido saber la ACN, el agresor sería pareja sentimental de la hija.
El cuerpo policial ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y ha desplegado un dispositivo para localizar al autor de los hechos, que a estas horas aún no ha sido detenido. Diversas dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se han desplazado al lugar y han asistido a las víctimas antes de trasladarlas de urgencia al hospital.
La policía catalana ha acordonado la zona mientras se realizaban las primeras diligencias. La investigación continúa abierta y se mantiene un dispositivo activo para localizar al agresor.
