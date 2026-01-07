A prisión la mujer que dejó morir a su recién nacido en los baños de un hospital de Gran Canaria por asesinato con alevosía

La mujer de 31 años detenida el domingo tras hallar el cuerpo sin vida de un recién nacido en un hospital del sur de Gran Canaria ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de asesinato con alevosía.

El bebé fue hallado sin vida el domingo por la mañana en los baños del Hospital San Roque Meloneras por una trabajadora, en torno a las 9.20 horas. La empleada localizó un bulto envuelto en papel y abandonado en los aseos. Al comprobar de qué se trataba, descubrió el cadáver ensangrentado, como avanzó LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. De inmediato, dio aviso a los responsables de seguridad del hospital, que alertaron a la Policía Nacional.

La investigación policial permitió identificar y detener a la madre del recién nacido en las inmediaciones del hospital. De 31 años y española, con presuntas adicciones a las drogas, la encontraron con la ropa ensangrentada en las inmediaciones de una parada de guaguas cercana al centro sanitario. Tras el arresto, fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria para una valoración médica, donde permaneció hasta este miércoles bajo custodia policial.

En su primera declaración, la acusada declaró que fue el sábado cuando acudió al hospital, sobre las 20.30 horas, porque se encontraba mal. Dijo, tal y como informó este diario, que desconocía que estaba embarazada, pese a que la gestación estaba a punto de llegar a término. Según su relato, fue al baño y allí sin ayuda dio a luz al bebé que, confesó, nació con vida. La mujer reveló con total frialdad a los agentes que la criatura llegó a llorar y que ella lo envolvió en papel y lo abandonó.

La mañana siguiente, regresó al recinto, para comprobar si habían localizado al neonato. Lo hicieron a los pocos minutos y la arrestaron a ella. Las diligencias continúan abiertas para esclarecer por completo las circunstancias del parto y determinar las causas exactas de la muerte del bebé.