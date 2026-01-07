Sucesos
Un mujer de 71 años muere al atragantarse durante la comida de Reyes en Mallorca
Las dotaciones de ambulancias que acudieron al domicilio no pudieron reanimar a la víctima
Xavier Peris
Una mujer de 71 años falleció ayer en un domicilio de la calle Alfonso el Magnánimo de Palma, al atragantarse durante la comida de Reyes que celebraba con su familia. Al lugar se desplazaron varias dotaciones de ambulancias del 061, pero no pudieron reanimar a la víctima. La Policía Nacional abrió un atestado por la muerte, aunque todos los indicios parecen confirmar que se trató de un atragantamiento accidental.
El incidente ocurrió sobre las tres de la tarde de ayer, en un domicilio de la calle Alfonso el Magnánimo de Palma, donde una familia se había reunido para celebrar la comida de Reyes. En un momento dado la mujer, de 71 años, se atragantó con un bocado y no podía respirar.
Sus familiares trataron de ayudarla a expulsar el trozo de comida que obstruía la garganta y avisaron al 061. Varias dotaciones de ambulancias acudieron al domicilio con urgencia, pero cuando llegaron no pudieron hacer nada por su vida. La mujer ya había fallecido.
La Policía Nacional abrió un atestado sobre el incidente y alertó al juzgado de guardia. En principio todo apunta a que la mujer sufrió un atragantamiento accidental.
Suscríbete para seguir leyendo
- El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
- Catalunya activa un aviso generalizado por frío extremo ante la bajada de temperaturas provocada por la borrasca Francis
- El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico
- Marta León, experta en salud hormonal: 'El movimiento es el mayor antidepresivo y nos lo quitamos durante las fiestas navideñas
- Un restaurante de menú regentado por una familia china da el Gordo del Niño en Sabadell
- La 'cultura de la navaja' persiste en Catalunya con Barcelona como epicentro: 'Cuanto más buscas, más encuentras
- Temporal de nieve y lluvias en Catalunya, hoy en directo | Última hora de la alerta por la borrasca Francis en toda España
- Hallado el cadáver del preso de ETA Iban Apaolaza en Gipuzkoa tras desaparecer cuando hacía senderismo