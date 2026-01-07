Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia en Girona

Un grupo de encapuchados asaltan una casa en el Baix Empordà y amenazan la familia con pistolas

Eva Batlle

Asalto violento en el Baix Empordà. Un grupo de cinco encapuchados ha asaltado este miércoles de madrugada una casa en Colomers y ha amenazado con una arma de fuego a la familia que reside en ella. Los delincuentes han pedido y buscado miles de euros, pero no han conseguido el botín que reclamaban. Los Mossos d'Esquadra buscan a los delincuentes e investigan el robo con violencia.

Durante el asalto, que ha empezado mientras la familia -formada por una pareja y un menor de edad- dormía: los ladrones ha accedido en el domicilio, han despertado la pareja y han ligado el jefe de familia. Un hombre que regenta una rostisseria en Torroella de Montgrí.

Han robado pero no lo que querían

Los ladrones han amenazado a la pareja exigiendo dinero, han revuelto toda la casa, ubicada en la calle Comerç, pero no han encontrado la recaudación que sospechaban que había. Finalmente, se han llevado joyas, algunos objetos de valor y una cantidad de dinero muy inferior a la que esperaban. Según detalla la periodista Anna Punsí, les han exigido 30.000 euros.

Ningún miembro de la familia ha resultado herido durante el asalto, pese a los momentos de tensión y la situación de angustia vivida, según ha confirmado el cuerpo policial. El menor, por suerte, no ha presenciado el suceso y dormía mientras todo ha sucedido.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las seis de la madrugada, y la policía ha sido alertada por las víctimas hacia las ocho de la mañana. La investigación ha quedado en manos del Área de Investigación Criminal (AIC) de los Mossos de Girona. Los agentes están indagando sobre el robo con violencia en este pueblo de poco más de 200 habitantes entre el entorno de las víctimas, entre otras hipótesis.

TEMAS

Los Mossos incautan el ordenador y el móvil del ‘streamer’ de Vilanova muerto en directo para rastrear donaciones y mensajes previos

Tres detenidos en Alicante con casi tres millones del tráfico de drogas del cártel de Sinaloa

Asesinato machista: la mujer denunció por malos tratos a su pareja, pero la justicia archivó el caso