SUCESO EN MADRID
Los bomberos evacúan a 19 personas de una noria averiada en el parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz
La atracción se detuvo con tres cabinas a unos 35 metros de altura
Gloria Barrios
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado esta tarde a 19 personas, entre ellas dos menores, que habían quedado atrapadas en tres cabinas de la noria del parque Mágicas Navidades, en Torrejón de Ardoz, tras detenerse la atracción.
Según la información facilitada por Emergencias Madrid, la noria quedó parada cuando los ocupantes se encontraban a unos 35 metros de altura, lo que les impedía bajar por sus propios medios. Para completar la evacuación ha sido necesaria la intervención de cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y dos unidades de jefatura, que han realizado el rescate con autoescala.
Tras la intervención, todas las personas evacuadas han sido atendidas por medios sanitarios municipales y se encuentran en buen estado.
[Noticia en ampliación]
Suscríbete para seguir leyendo
- La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
- Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
- Catalunya activa un aviso generalizado por frío extremo ante la bajada de temperaturas provocada por la borrasca Francis
- ¿Va a nevar en Barcelona? Esto es lo que avanza Meteocat
- Los Mossos investigan la muerte 'en extrañas circunstancias' de Sergio Jiménez, el 'streamer' de Vilanova i la Geltrú fallecido en directo
- El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico
- Estado de los embalses hoy, 5 de enero, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- La 'cultura de la navaja' persiste en Catalunya, con Barcelona como epicentro: 'Cuanto más buscas, más encuentras