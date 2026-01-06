Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

Los bomberos evacúan a 19 personas de una noria averiada en el parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz

La atracción se detuvo con tres cabinas a unos 35 metros de altura

Rescatadas 19 personas, dos menores, atrapadas en una noria en parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz.

Rescatadas 19 personas, dos menores, atrapadas en una noria en parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz. / Emergencias 112 Madrid

Gloria Barrios

Madrid
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado esta tarde a 19 personas, entre ellas dos menores, que habían quedado atrapadas en tres cabinas de la noria del parque Mágicas Navidades, en Torrejón de Ardoz, tras detenerse la atracción.

Según la información facilitada por Emergencias Madrid, la noria quedó parada cuando los ocupantes se encontraban a unos 35 metros de altura, lo que les impedía bajar por sus propios medios. Para completar la evacuación ha sido necesaria la intervención de cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y dos unidades de jefatura, que han realizado el rescate con autoescala.

Rescatadas 19 personas, dos menores, atrapadas en una noria en parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz.

Rescatadas 19 personas, dos menores, atrapadas en una noria en parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz. / Emergencias 112 Madrid

Tras la intervención, todas las personas evacuadas han sido atendidas por medios sanitarios municipales y se encuentran en buen estado.

[Noticia en ampliación]

