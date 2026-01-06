Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería del Niño 2026Lotería del Niño 2026Lista Lotería Niño 2026Terminaciones reintegrosPrimer premio Lotería Niño 2026Segundo premio Lotería Niño 2026Tercer premio Lotería Niño 2026Centros comerciales abiertosBacteria NestléCatalunyaVenezuela
instagramlinkedin

Guardia Civil

Investigado un hombre por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio

Su propietario no disponía de licencia de caza ni de autorización administrativa para la tenencia, cría o transporte de estas especies

Una de las aves recuperadas por el SEPRONA en una vivienda de San Pedro del Pinatar

Una de las aves recuperadas por el SEPRONA en una vivienda de San Pedro del Pinatar / Guardia Civil

L.O.

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación y ha localizado en un domicilio de San Pedro del Pinatar varias aves fringílidas. Su propietario ha sido investigado como presunto autor de delito contra la flora y la fauna.

Esta actuación se inició cuando la Guardia Civil se encontraba realizando un servicio en dicho municipio y se percató de la posible existencia de varios jilgueros en un domicilio.

A voluntad del propietario, los guardias civiles del Seprona accedieron al inmueble y conocieron que las aves pertenecían a una tercera persona que manifestó no disponer de licencia de caza ni de autorización administrativa para la tenencia, cría o transporte de dichas especies protegidas.

Se trata de cuatro ejemplares de aves fringílidas, algunas conocidas como jilgueros (carduelis carduelis) y otras de la misma especie.

La tenencia ilegal de jilgueros supone un grave perjuicio para la biodiversidad, recuerda el Seprona

El Seprona puso los animales a disposición del juzgado de Instrucción de San Javier e instruyó diligencias por la presunta autoría de delito relativo a la protección de la fauna, tipificado en el Código Penal, por la tenencia ilegal de aves fringílidas, en concordancia con la normativa europea y autonómica sobre conservación de aves silvestres.

La Guardia Civil recuerda que la captura, tenencia y comercialización de aves silvestres protegidas está prohibida sin la correspondiente autorización administrativa y que, este tipo de conductas, suponen un grave perjuicio para la biodiversidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  2. Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
  3. ¿Va a nevar en Barcelona? Esto es lo que avanza Meteocat
  4. Los Mossos investigan la muerte 'en extrañas circunstancias' de Sergio Jiménez, el 'streamer' de Vilanova i la Geltrú fallecido en directo
  5. Estado de los embalses hoy, 5 de enero, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico
  7. Marta León, experta en salud hormonal: 'El movimiento es el mayor antidepresivo y nos lo quitamos durante las fiestas navideñas
  8. Detenidos en Barcelona 15 conductores de autobús por transportar migrantes irregulares entre España y Francia

Investigado un hombre por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio

Investigado un hombre por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio

Un incendio quema una fábrica de conejos en La Selva del Camp (Tarragona)

Un incendio quema una fábrica de conejos en La Selva del Camp (Tarragona)

Encuentran el cuerpo de uno de los niños desaparecidos en Indonesia

El fiscal acusa a un hombre de abusar de una menor en Montcada haciéndose pasar por policía

El fiscal acusa a un hombre de abusar de una menor en Montcada haciéndose pasar por policía

La macrofiesta 'rave' ilegal en La Sénia (Tarragona) se salda con un centenar de denunciados

La macrofiesta 'rave' ilegal en La Sénia (Tarragona) se salda con un centenar de denunciados

Un temporal condiciona el penúltimo día de búsqueda de los dos niños desaparecidos en el naufragio de Indonesia

Un temporal condiciona el penúltimo día de búsqueda de los dos niños desaparecidos en el naufragio de Indonesia

Los Mossos investigan la muerte "en extrañas circunstancias" del 'streamer' de Vilanova fallecido en directo

Los Mossos investigan la muerte "en extrañas circunstancias" del 'streamer' de Vilanova fallecido en directo

La 'cultura de la navaja' persiste en Catalunya con Barcelona como epicentro: "Cuanto más buscas, más encuentras"

La 'cultura de la navaja' persiste en Catalunya con Barcelona como epicentro: "Cuanto más buscas, más encuentras"