Guardia Civil
Investigado un hombre por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio
Su propietario no disponía de licencia de caza ni de autorización administrativa para la tenencia, cría o transporte de estas especies
L.O.
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación y ha localizado en un domicilio de San Pedro del Pinatar varias aves fringílidas. Su propietario ha sido investigado como presunto autor de delito contra la flora y la fauna.
Esta actuación se inició cuando la Guardia Civil se encontraba realizando un servicio en dicho municipio y se percató de la posible existencia de varios jilgueros en un domicilio.
A voluntad del propietario, los guardias civiles del Seprona accedieron al inmueble y conocieron que las aves pertenecían a una tercera persona que manifestó no disponer de licencia de caza ni de autorización administrativa para la tenencia, cría o transporte de dichas especies protegidas.
Se trata de cuatro ejemplares de aves fringílidas, algunas conocidas como jilgueros (carduelis carduelis) y otras de la misma especie.
La tenencia ilegal de jilgueros supone un grave perjuicio para la biodiversidad, recuerda el Seprona
El Seprona puso los animales a disposición del juzgado de Instrucción de San Javier e instruyó diligencias por la presunta autoría de delito relativo a la protección de la fauna, tipificado en el Código Penal, por la tenencia ilegal de aves fringílidas, en concordancia con la normativa europea y autonómica sobre conservación de aves silvestres.
La Guardia Civil recuerda que la captura, tenencia y comercialización de aves silvestres protegidas está prohibida sin la correspondiente autorización administrativa y que, este tipo de conductas, suponen un grave perjuicio para la biodiversidad.
