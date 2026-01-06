El fiscal acusa a un hombre de abusar de una menor en Montcada haciéndose pasar por policía

Se hizo pasar por policía para engañar a una menor y abusar sexualmente de ella en Montcada i Reixac. Días después, atacó sexualmente a otras dos adolescentes en Badalona. La Fiscalía de Barcelona reclama 13 años de prisión para al presunto agresor, que está previsto que se siente en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Barcelona el próximo viernes. Además, la pena de cárcel, la acusación pública le reclama la libertad vigilada, la inhabilitación para profesión u oficio que conlleve el contacto con menores y la prohibición de acercarse a las víctimas, así como el pago de 6.000 euros de indemnización a una de ellas.

Los hechos se remontan a septiembre de 2021. La primera vez que el acusado abusó de una de sus víctimas fue el día 6 de ese mes. A les 3.30 de la madrugada, cuando conducía su Ford Fiesta de color rojo, vio en las inmediaciones de un ambulatorio en Montcada i Reixac a tres menores y se acercó a ellas. Haciéndose pasar por policía (les dijo "soy policía secreta"), les mostró una placa (se desconoce de que tipo) y les conminó a que se montaran en su vehículo. Dentro del coche, les pidió el DNI y les manifestó que les perdonaba la multa por consumir alcohol en la vía pública, pues una de ellas era de su mismo barrio. Después de esa conversación, el imputado les preguntó a donde iban. Las muchachas le contestaron que de fiesta Santa Perpetua de la Mogoda.

Una vez en Santa Perpetua, las menores no encontraron a nadie y el acusado se ofreció a llevarlas de nuevo a Montcada i Reixac. Se dirigió a un aparcamiento debajo de la autopista. Las adolescentes y el hombre estuvieron hablando con la gente que se encontraban en ese lugar. Al cabo de un rato, el acusado y una de las muchachas se fueron en coche a una gasolinera de Montcada, estacionando el vehículo en la zona de acceso a un autolavado. El imputado, "guiado con el ánimo de satisfacer su deseo libidinoso", precisa el fiscal, le comentó a la chica que era muy guapa y le empezó a tocar el muslo "de forma sorpresiva", pidiéndole un beso. Primero la menor se negó, diciéndole que no sabía ni su nombre, pero después accedió por temor de que el imputado pudiera causarle algún mal.

En la parada del bus

Días después, el 9 de septiembre, el acusado volvió a actuar. En esta ocasión recogió con su coche a dos adolescentes que se encontraban en una parada de bus de La Llagosta para trasladarse a Barcelona. Él se ofreció a llevarlas hasta Badalona, que es donde él iba. Las menores accedieron a montarse en su vehículo. Una vez en su interior, el imputado les preguntó varias veces si querían hacerle una felación. Ambas se negaron repetidamente.

Al llegar a Badalona, el acusado se giró en varias ocasiones hacia una de las muchachas para tocarle el muslo, pero esta le retiró la mano para que no continuara. Sin embargo, el hombre siguió con su propósito. Cuando una de las chicas bajó del coche para ir a comprar comida en una gasolinera, el imputado aprovechó para que la otra empezara a hacerle una felación, al mismo tiempo que le tocaba los pechos. Al parar la adolescente porque se ahogaba, el hombre le recriminó y le dijo que no le podía dejar así. Cuando la otra chica volvió, intentó que esta acabara la felación y que le masturbara, pero la menor se negó. Al final, las dos víctimas se bajaron del turismo y abandonaron la zona. El fiscal reclama un año de prisión por el delito cometido en Montcada y 12 años por los otros dos de Badalona.