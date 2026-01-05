TikTok cierra la cuenta a Simón Perez tras la muerte del 'streamer' de Vilanova i la Geltrú

En 2017, un vídeo que debía ser divulgativo, sobre las hipotecas fijas o variables, se convirtió en un fenómeno viral por el estado en el que habían emitido en directo Simón Pérez, entonces profesor de finanzas, y Silvia Charro, asesora inmobiliaria. Aparecían aparentemente bajo los efectos de drogas y desencadenó en un escándalo que arruinó sus vidas profesionales en apenas una semana.

Esta pareja ya no puede vivir de su oficio y ahora se dedica a emitir en directo cómo sobreviven a estos retos virales: consumen drogas, aceptan retos insalubres y peligrosos a cambio de dinero. Pero no es un caso aislado, y otras personas han optado por esta desesperada estrategia económica. El 31 de diciembre, el 'streamer' Sergio Jiménez, de 37 años, fue hallado muerto en su habitación el 31 de diciembre con la 'webcam' encendida y usuarios en línea siguiendo la escena.

Este vecino de Vilanova i la Geltrú murió tras aceptar un reto emitido en directo por internet: le desafiaron a beber whisky le habrían pagado esa botella y seis gramos de cocaína. Tenía que acabárselo todo en menos de 3 horas. Aunque Sergio se ha convertido en la primera víctima mortal en España, otros casos similares se detectaron antes en Europa.

Segunda prohibición en seis meses

Según ha avanzado 'El País', su muerte ha provocado que cierren la cuenta de TikTok a Simón Pérez, el perfil más conocido en España con este tipo de contenido. Se supone que Sergio Jiménez se había inspirado en ellos para crear su canal y atreverse con unos peligrosos retos que ya han acabado con su vida. También habían compartido algún 'live' juntos.

"Él ha sido el que le ha enseñado a Sergio este tipo de retos. Salen juntos en muchos directos", contaron los amigos de Sergio Jiménez a El Periódico. En los últimos meses, Simón Pérez ha entrado en una espiral autodestructiva y los retos que lleva a cabo suelen estar relacionados con el consumo de cocaína.

Pero no es la primera prohibición que reciben Simón Pérez y Silvia Charro. Poco después de la muerte del streamer francés Raphaël Graven, en agosto de 2025, ras ser golpeado e insultado en un directo que duró 289 horas en la plataforma Kick, explicaron que su canal, conocido como SS Conexión, había sido eliminado.

Simón ya había denunciado su complicada situación en 'Espejo Público'. "En una de las plataformas, los usuarios me ofrecían mil euros si me metía dos gramos de cocaína de golpe. Hay estudios que dicen que con dos gramos te mueres de sobredosis. Y ellos insisten: ‘Venga, hazlo, te pagamos’. La mayoría quiere que me muera en directo”, aseguró.