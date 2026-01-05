Un estafador consigue 2.610 euros haciéndose pasar por un doctor del hospital de Manresa

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un estafador que sustrajo 2.610,42 euros del Hospital de Sant Joan de Deu de Manresa (Fundació Althaia) haciéndose pasar por uno de los doctores. El acusado, un hombre de 45 años y con experiencia en este tipo de delitos, engañó el personal de recursos humanos hasta el punto que consiguió que cambiaran el número de cuenta donde le tenían que ingresar la nómina por otro, el del ladrón. El hombre, además, tiene antecedentes por otros delitos de estafa y falsificación de documentos, así como una condena de prisión para cumplir.

Los hechos tuvieron lugar entre el 14 y 17 de mayo de 2024, cuando el departamento de recursos humanos del hospital Althaia Red Asistencial y Universitaria de Manresa recibió varios correos electrónicos en que uno de sus doctores solicitaba una modificación de sus datos bancarios para recibir las nóminas a otra cuenta. Y el departamento, ignorando que estaba siendo víctima de una estafa virtual, efectuó el cambio.

Así, cuando llegó el día 31 de aquel mes, los 2.610,42 euros de la nómina fueron a parar a la cuenta del ladrón y, por el contrario, el doctor no la percibió. En aquel momento se puso en contacto con el departamento de recursos humanos y descubrieron que los correos electrónicos no habían sido enviados por él.

La Fiscalía propone al acusado una condena de cuatro años de prisión por este delito de estafa, así como devolver a Althaia el dinero que consiguió de forma fraudulenta. Este caso fue instruido inicialmente por el juzgado de primera instancia e instrucción n.º 6 de Manresa y el juicio se celebrará el próximo miércoles 14 de enero en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Otras estafas en Madrid y Navarra

El estafador, de quien no ha transcendido el lugar donde reside ni desde donde opera, cuenta con varios antecedentes y, incluso, condenas pendientes de cumplir por otros hechos similares.

En mayo de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid le impuso una condena de dos años de prisión por unos delitos de falsificación de documentos y de estafa. A pesar de esto, después de que se le concediera el beneficio de suspensión, acabó pasando tres meses en la cárcel. Un mes más tarde, el junio de 2022, el Juzgado penal n.º 1 de Alcalà de Henares le dictó otro ingreso a prisión durante seis meses por un nuevo delito de estafa.

Su última sentencia firme data de marzo del 2023, cuando la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra le impuso una condena de un año de prisión por otro delito de estafa. En este caso, todavía hoy en día la tiene pendiente de cumplir.