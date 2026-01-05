Estas promociones parecen reales, pero esconden una estafa con productos electrónicos

Quedan apenas unas horas para el Día de Reyes, última celebración de las fiestas de Navidad, y algunos todavía no han afrontado el momento de tener que comprar regalos para la gente que les rodea. Ya sea por pereza, por falta de tiempo o por esa apatía que despiertan estas fiestas en algunas personas.

Los reyes de la Navidad

El inconveniente surge cuando estos mismos tienen que hacer las compras a última hora: van a buscar el regalo más económico, el que llegue más rápido y, además, aquel que les otorgue un buen reconocimiento ante los suyos.

Y en todo este entramado de compras navideñas entran los reyes de internet: los ciberdelincuentes. Ante la oleada de ofertas y descuentos masivos que hay en línea -como el Black Friday o el Cyber Monday-, este tipo de estafadores aprovechan para lucrarse con la ocasión.

Entre sus prácticas más comunes está la de utilizar la imagen de un personaje conocido, como ha ocurrido, por ejemplo, con el médico traumatólogo catalán Ramon Cugat. En su caso, los ciberdelincuentes utilizaron su imagen y renombre internacional para promocionar y vender un fármaco falso por internet.

Alguien de moda

Pero utilizar la imagen de una persona no es la única táctica que utilizan; también suplantan la identidad de marcas de prestigio mediante la creación de páginas web falsas.

Para que la estafa salga bien, necesitan una marca que sea famosa y no pase de moda. Como aquellas que están especializadas en la música, que es un clásico atemporal e intergeneracional. Y para escucharla necesitamos un buen altavoz o unos auriculares que nos ofrezcan la mejor calidad.

Es por este motivo que los ciberdelincuentes han creado una página web que replica el portal web de la marca JBL: mismo diseño, logo idéntico y una tipografía igual.

El gancho de esta estafa es que la página tiene ofertas increíbles y grandes descuentos, pero por un tiempo muy limitado. Tan limitado que los clientes no tienen tiempo de pensárselo dos veces.

Lo único que se extrae de este intercambio comercial ficticio es que los timadores consiguen los datos personales y bancarios de las personas que caen en la trampa.

Consejos para no ser ciberestafados

Por eso, te traemos algunos consejos para que puedas protegerte. El punto más importante es que seas desconfiado y te mantengas incrédulo ante promesas que son demasiado buenas.

A continuación, debes verificar si la web es fiable. Como indicadores de ello, debes fijarte en la legitimidad de la URL, pero también puede ser una señal que haya errores ortográficos y gramaticales muy evidentes en el texto.

Y, sobre todo, es imprescindible que no contribuyas a difundir la estafa. Por eso, es muy importante que no compartas el contenido sin haber contrastado su autenticidad.

En caso de duda o problemas de ciberseguridad, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ofrece un servicio de ayuda gratuito y confidencial.