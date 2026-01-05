Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata Reyes BarcelonaReyes BarcelonaVenezuelaBorrasca FrancisSergio JiménezVenezolanosSuizaHorario SupercopaGroenlandiaSara CarboneroFran Rivera y Vito QuilesYulia BurtsevaLotería Niño 2026Comprobar Lotería Niño 2026
instagramlinkedin

Andalucía

Detenido un conductor ebrio que irrumpió en la cabalgata de Reyes de Cádiz

Los hechos ocurrieron cuando un individuo accedió de forma temeraria a una zona cerrada al tráfico, por donde debía discurrir el desfile.

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

EFE

Cádiz
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional ha detenido a un conductor ebrio que irrumpió con su vehículo en el recorrido de la cabalgata de Reyes de Cádiz, poniendo en grave riesgo a los asistentes y provocando escenas de pánico entre el público.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron cuando un individuo accedió de forma temeraria a una zona cerrada al tráfico en la calle Juan Ramón Jiménez, en la intersección con la Avenida de Andalucía, por donde debía discurrir el desfile.

El conductor circulaba bajo los efectos del alcohol y penetró por la acera, donde se encontraba numeroso público, arrollando varias vallas de protección.

La acción generó una situación de grave peligro de atropello, lo que provocó que los asistentes huyeran del lugar mientras alertaban a los agentes del dispositivo de seguridad.

Ante la peligrosidad del suceso, efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) iniciaron una persecución inmediata.

Durante la huida, el vehículo abandonó el recorrido oficial de la cabalgata y se dirigió hacia la zona de Bahía Blanca, donde colisionó lateralmente con varios coches estacionados.

Finalmente, fue interceptado y bloqueado en la calle Hibiscos, donde el conductor fue detenido tras ofrecer una resistencia activa grave a los agentes.

El arrestado, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes policiales, fue acusado de los delitos de atentado contra agente de la autoridad, resistencia, daños y alteración grave del orden público.

La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,8 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

La Policía Local se hizo cargo del atestado por los delitos contra la seguridad vial. Durante su estancia en dependencias policiales, el detenido manifestó no recordar lo ocurrido debido a su estado de embriaguez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes
  2. Aleix Serra, meteorólogo: 'La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado
  3. Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: 'Le pagaron cocaína y whisky para que se matase
  4. La nieve ya irrumpe en las comarcas de Lleida y la Catalunya central
  5. FOTOS | La alerta por nieve hace soñar a Barcelona con una noche de Reyes blanca: ¿Se repetirá la histórica nevada de 1985?
  6. Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
  7. Protecció Civil advierte de que se esperán 4 o 5 días de 'frío intenso' y llama a la precaución
  8. Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento

Detenido un conductor ebrio que irrumpió en la cabalgata de Reyes de Cádiz

Detenido un conductor ebrio que irrumpió en la cabalgata de Reyes de Cádiz

TikTok cierra la cuenta a Simón Perez tras la muerte del 'streamer' de Vilanova i la Geltrú

TikTok cierra la cuenta a Simón Perez tras la muerte del 'streamer' de Vilanova i la Geltrú

Los Mossos investigan la muerte "en extrañas circunstancias" del 'streamer' de Vilanova fallecido en directo

Los Mossos investigan la muerte "en extrañas circunstancias" del 'streamer' de Vilanova fallecido en directo

Un estafador consigue 2.610 euros haciéndose pasar por un doctor del hospital de Manresa

Un estafador consigue 2.610 euros haciéndose pasar por un doctor del hospital de Manresa

Hallado el cadáver del preso de ETA Iban Apaolaza en Gipuzkoa tras desaparecer cuando hacía senderismo

Hallado el cadáver del preso de ETA Iban Apaolaza en Gipuzkoa tras desaparecer cuando hacía senderismo

Descubierto un artefacto explosivo que no estalló en Fin de Año en Cangas

Estas promociones parecen reales, pero esconden una estafa con productos electrónicos

Estas promociones parecen reales, pero esconden una estafa con productos electrónicos

Cambio de estrategia para localizar a los dos niños valencianos desaparecidos en el naufragio de Indonesia

Cambio de estrategia para localizar a los dos niños valencianos desaparecidos en el naufragio de Indonesia