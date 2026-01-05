Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencia Provincial de Badajoz

Décima condena por estafa a un hombre tras vender falsamente dos contenedores isotérmicos

Tres años y medio de cárcel por un nuevo fraude

En la UCI dos corredores de la San Silvestre de Mérida tras sufrir sendas paradas cardiorrespiratorias

Palacio de Justicia de la capital extremeña.

Palacio de Justicia de la capital extremeña. / Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Mérida
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a tres años y medio de prisión a un hombre por un delito de estafa tras engañar a un comprador con la venta de dos contenedores isotérmicos, haciéndose pasar por representante de una empresa, según recoge la resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Además de la pena de cárcel, la resolución judicial impone al acusado una indemnización de 500 euros y una multa de 1.350. El condenado contaba con nueve condenas firmes previas por delitos de la misma índole, por lo que esta supone la décima condena por estafa en su historial.

Archivo - Coche da Policía Nacional

Archivo - Coche da Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

3.536 euros

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), el perjudicado contactó inicialmente con el acusado a través de Facebook y, posteriormente, mediante la app WhatsApp, para la compra de dos contenedores isotérmicos de 2,59 metros de ancho, 12,92 metros de largo y 2,43 metros de alto, por un importe de 3.536 euros. Para formalizar la operación, la víctima realizó un pago previo de 500 euros en concepto de reserva mediante Bizum, mientras que durante toda la transacción el acusado aparentó pertenecer a una empresa. La sentencia es firme.

