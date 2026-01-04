Incendio
Tres heridos en un incendio en un centro de personas con diversidad funcional en Badalona
Los heridos han sido trasladados en estado leve al Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona
Un incendio en una residencia de personas con diversidad funcional en Badalona ha causado heridas leves este domingo a tres personas ingresadas en el centro.
Los Bomberos de la Generalitat han informado en su cuenta en la red social X de que han tenido que intervenir para sofocar el fuego, declarado poco antes de las 6:39 horas.
El Servei d'Emergències de la Generalitat (SEM) ha atendido a los heridos y ha trasladado a tres afectados en estado leve al Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. En la misma nota, los Bombers informan de otros incendios urbanos extingidos esta noche y madrugada. Un incendio en una casa de payés en la Bisbal d'Empordà; una habitación de un tercer piso en Tarragona; unos trasteros en una nave aislada en Les Franqueses del Vallès; una campana extractora en Cornellà; una explosión de una caldera en un cuarto piso y un patiente eléctrico en un piso de Cardedeu.
- Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
- Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas
- Alerta por la presencia de una embarcación sin tripulantes en la playa de Badalona
- Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: 'Le pagaron cocaína y whisky para que se matase
- Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
- El espacio causa cambios moleculares en las células con implicaciones para enfermedades
- Los yacimientos marinos de la costa catalana, nuevo objetivo de los expoliadores arqueológicos
- Los saqueos arqueológicos con detectores de metales se disparan en Catalunya: 108% más en cuatro años