Incendio

Tres heridos en un incendio en un centro de personas con diversidad funcional en Badalona

Los heridos han sido trasladados en estado leve al Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

EFE

EFE

Un incendio en una residencia de personas con diversidad funcional en Badalona ha causado heridas leves este domingo a tres personas ingresadas en el centro.

Los Bomberos de la Generalitat han informado en su cuenta en la red social X de que han tenido que intervenir para sofocar el fuego, declarado poco antes de las 6:39 horas.

El Servei d'Emergències de la Generalitat (SEM) ha atendido a los heridos y ha trasladado a tres afectados en estado leve al Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. En la misma nota, los Bombers informan de otros incendios urbanos extingidos esta noche y madrugada. Un incendio en una casa de payés en la Bisbal d'Empordà; una habitación de un tercer piso en Tarragona; unos trasteros en una nave aislada en Les Franqueses del Vallès; una campana extractora en Cornellà; una explosión de una caldera en un cuarto piso y un patiente eléctrico en un piso de Cardedeu.

