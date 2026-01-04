Tres heridos en un incendio en un centro de personas con diversidad funcional en Badalona

Un incendio en una residencia de personas con diversidad funcional en Badalona ha causado heridas leves este domingo a tres personas ingresadas en el centro.

Los Bomberos de la Generalitat han informado en su cuenta en la red social X de que han tenido que intervenir para sofocar el fuego, declarado poco antes de las 6:39 horas.

El Servei d'Emergències de la Generalitat (SEM) ha atendido a los heridos y ha trasladado a tres afectados en estado leve al Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. En la misma nota, los Bombers informan de otros incendios urbanos extingidos esta noche y madrugada. Un incendio en una casa de payés en la Bisbal d'Empordà; una habitación de un tercer piso en Tarragona; unos trasteros en una nave aislada en Les Franqueses del Vallès; una campana extractora en Cornellà; una explosión de una caldera en un cuarto piso y un patiente eléctrico en un piso de Cardedeu.