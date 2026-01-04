Sucesos
Una pareja agrede a un taxista y daña su coche en una discusión de tráfico en Mallorca
Los acusados, que cruzaban un paso de peatones, recriminaron al chófer su forma de conducir
Marcos Ollés
La Policía Local de Palma ha imputado a una pareja por agredir a un taxista y dañar su coche durante una discusión de tráfico en plena Nochevieja. Los acusados, un hombre de 33 años y una mujer de 34, ambos españoles, están acusados de delitos de lesiones y daños.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 1 de enero, sobre las cinco y cuarto de la madrugada, en la calle Gabriel Maura. Una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) fue comisionada al lugar, donde encontró a tres personas forcejeando.
Según manifestó el taxista, la discusión se inició cuando la pareja, que cruzaba un paso de peatones, le recriminó su forma de conducir. Acto seguido, empezaron a insultarle y la mujer comenzó a golpear el capó y fracturó el retrovisor del taxi.
Cuando el taxista bajó del vehículo, los dos acusados le agredieron, causándole lesiones leves en la cara y en las manos. La pareja intentó marcharse, pero el taxista los retuvo hasta la llegada de los agentes. La pareja dio una versión contradictoria y presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas.
Dos testigos que presenciaron los hechos corroboraron íntegramente la versión del taxista, quien presentó una denuncia en dependencias policiales. Por estos hechos, la pareja fue informada de su condición de investigada. La Sala de Atestados de la Policía Local ha remitido las diligencias al juzgado.
