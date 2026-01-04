El narcotráfico abarata el mercado negro de armas en Catalunya: una pistola por 500 euros

"La marihuana ha servido para que ahora haya muchas armas de fuego en la calle". De esta forma el intendente Toni Rodríguez, adjunto a la Prefectura de los Mossos d'Esquadra, alertaba hace unos días sobre el incremento de pistolas, escopetas y hasta armas de guerra en Catalunya como consecuencia de la implantación de narcotraficantes dedicados al cultivo y distribución de la marihuana. Y ello ha comportado un descenso del precio de las armas en el mercado negro.

En estos momentos es tan fácil conseguir un arma de fuego en Catalunya que su precio ha bajado considerablemente. Por 500 euros se puede comprar una pistola a bandas locales o de países del Este. Hace poco, esa misma pistola valía entre 3.500 y 4.500 euros, explican a EL PERIÓDICO fuentes policiales. Por esa cantidad, los delincuentes se hacen con una "arma limpia", es decir, con el número de serie borrado y que no ha sido utilizada en delitos anteriores.

Si se quiere un arma de más potencia y de más precisión, el precio aumenta. En los últimos tiempos, el mercado negro de armas ha aumentado con pistolas o escopetas que han sido inutilizadas pero que gracias al perfeccionamiento de técnicas de arreglo se ponen a disposición de estos grupos criminales para reutilizarlas.

Rodríguez remarcaba que "la violencia es lo único que regula el mercado de la droga" en Catalunya y que por eso se ha incrementado la presencia de armas de fuego entre estas bandas de narcotraficantes "para mantener el control" del cultivo y distribución del cannábis. Y es que las bandas usan las armas para defenderse de otros narcos y para proteger la droga.

En este sentido, las organizaciones usan pistolas, escopetas, rifles e incluso armas de guerra para protegerse ante narcoasaltos, para robar a otros grupos, para saldar deudas y para mantener controlada a la competencia. Fuentes policiales apuntan que miembros relevantes de estas bandas suelen llevarlas habitualmente como protección.

En el primer semestre de 2025, los Mossos intervinieron 580 armas de fuego: 283 armas cortas, como pistolas, y 297 largas, como escopetas o rifles.

En el conjunto de 2024, se intervinieron 1.191 armas de fuego (469 cortas y 722 largas), tanto en procesos penales como en administrativos. De todas ellas, más de 445 estaban relacionadas con el narcotráfico y, de ellas, 21 eran armas de guerra, en concreto, AK-47, un fusil de asalto conocido como kalashnikov. Ese mismo año, hubo 150 tiroteos y se contabilizaron 79 ataques entre narcotraficantes, para robar droga, los denominados 'vuelcos'.

Armas intervenidas por Mossos en una operación policial contra el narcotráfico / Mossos

En el primer semestre de 2025, los Mossos lanzaron 25 operaciones contra el narcotráfico, dos más que en todo el año anterior. La mayoría fueron en Barcelona, Badalona, Terrassa y Gavà y en más del 90% de actuaciones se requisó marihuana seguida de hachís, además de, en menor medida, cocaína y drogas sintéticas. En estas operaciones, hubo casi 400 detenidos.

Bares y peluquerías

Según explica la policía, los grupos organizados de narcos se instalan en locales como bares y peluquerías de zonas conflictivas de los municipios en los que operan y estos comercios les sirven como puntos de reunión, de venta de sustancias y para blanquear el dinero conseguido. David Puertas, inspector jefe de la Policía Local de Palafrugell, advierte de que estás prácticas incrementan la inseguridad en estos barrios, cosa que repercute en los vecinos.

Puertas va más allá y señala que hay negocios de este tipo, que tienen un vínculo con los narcos, que han decidido patrocionar equipos deportivos de los barrios en los que están para "blanquear su imagen, principalmente entre los más jóvenes", afirma el inspector. "Esta influencia es algo sobre lo que debemos reflexionar como sociedad para romper patrones y que los menores no vean atractivo tomar como ejemplos a traficantes", reflexiona el agente.

El inspector jefe de Palafrugell reclama que las policías locales tengan las competencias administrativas para inspeccionar este tipo de locales así como los clubs cannábicos que se instalan en los municipios para saber "quién hay detrás".