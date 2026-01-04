Una mujer en estado crítico y su pareja herida tras ser apuñalados por un hombre en Avilés

Una mujer de 43 años se encuentra en estado crítico tras ser acuchillada el sábado en Avilés por un hombre, que ha sido detenido, y que también le habría provocado cortes en el hombro a la pareja de la agredida, aunque no se teme por su vida.

La mujer, con una grave puñalada en el cuello, ha sido trasladada en estado crítico al Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, según recogen varios medios locales.

Los primeros indicios señalan que las víctimas y el agresor convivían en la misma vivienda en Avilés, y no se descarta ninguna hipótesis.

Una llamada a los servicios de emergencias a las 22:40 horas de ayer realizada por el hombre agredido alertó de que él y su mujer habían sido apuñalados.

Los policías que acudieron al piso en el que tuvieron lugar los hechos encontraron en la vivienda a los heridos así como al presunto agresor, que fue retenido por los agentes.