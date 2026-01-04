Detenida una mujer tras hallar el cuerpo sin vida de un bebé en los baños de un hospital de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a una mujer tras hallar este domingo por la mañana el cuerpo sin vida de un bebé en los baños de un hospital del sur de Gran Canaria.

La voz de alarma la ha dado, al filo de las 09:20 horas, una trabajadora del centro sanitario que ha localizado el bebé ensangrentado, envuelto en papel y abandonado en las instalaciones del Hospital San Roque Meloneras. De inmediato, ha avisado a los empleados de seguridad y a los responsables del hospital que han dado aviso a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

A la zona se han desplazado agentes de la Policía Científica y Policía Judicial, quienes han acordonado la estancia donde se localizó el cuerpo del bebé en busca de pruebas y han revisado las cámaras de seguridad del hospital para localizar a la persona que abandonó el embrión.

Identificación y detención

Gracias a la visualización de las imágenes, la Policía ha identificado a una mujer, española de 31 años, y la ha detenido en el exterior del centro sanitario, donde permanecía, concretamente en la marquesina que hay en la entrada del complejo. La primera hipótesis es que la mujer, que estaba ensangrentada y puede tener adicciones a sustancias estupefacientes, ha acudido al hospital para abandonar el bebé y que lo localizaran en el recinto. El bebé estaba ensangrentado y envuelto en papel. Ella no era paciente del centro y en ningún momento ha requerido asistencia médica hasta ser detenida.

Declaración de la mujer

La mujer ha declarado que no sabía que estaba embarazada, aunque la gestación estaba a punto de llegar a término. Este sábado por la tarde, en torno a las 20:30 horas, fue al hospital y dio a luz en el baño. Ella asegura, con total frialdad, según ha podido saber La Provincia / Diario de Las Palmas, que el bebé nació vivo, que incluso tras el parto el bebé lloró y lo envolvió en papel. El domingo ha vuelto al hospital y ha sido cuando se ha localizado el cuerpo sin vida del bebé y ella ha sido detenida.

Tras el arresto, ella ha sido trasladada al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria para una valoración. Se encuentra bajo custodia policial. La investigación continúa abierta hasta el total esclarecimiento.