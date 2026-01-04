Sucesos
Un coche se accidenta y acaba dentro de una peluquería de Blanes
No ha habido que lamentar heridos pero si destrozos
Eva Batlle
Gran susto este sábado al mediodía en Blanes: un coche ha acabado dentro de una peluquería.
Un coche se ha empotrado contra el local ubicado en la calle Baix Ebre este sábado a las doce y cuarto y ha terminado en el interior de las instalaciones. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se han lamentado heridos.
El suceso ha movilizado a tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, la Policía Local de Blanes y el SEM. Los clientes y el personal del local se han llevado un gran susto, pero ninguna persona ha resultado herida, y los servicios de emergencias han comprobado el estado de todos los implicados.
El accidente ha sido especialmente aparatoso porque el vehículo, que ha entrado marcha atrás dentro del local, ha destrozado el escaparate. Los bomberos han retirado el escaparate y han limpiado la fachada, sin que se registren daños en la estructura del edificio, según el cuerpo de emergencias.
De momento, parece que el vehículo podría haberse quedado sin frenos, aunque todavía se desconocen más detalles.
