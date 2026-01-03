Queralbs
Localizados dos jóvenes que habían improvisado un iglú para pasar la noche mientras intentaban llegar a Núria
Después de varios intentos fallidos de contactar con los dos senderistas, sus familias alertaron a los servicios de emergencias
Andrea Izquierdo
Un dispositivo de búsqueda de los Bombers de la Generalitat logró localizar, pasada la medianoche, a dos jóvenes senderistas de los que hacía horas que no se tenían noticias, en el término municipal de Queralbs. El aviso se recibió a las 18.59 horas, cuando la familia llevaba horas intentando contactar con los dos chicos, de 19 años y vecinos de Barcelona.
La familia había dejado a los jóvenes en el aparcamiento desde donde sale el cremallera de la Vall de Núria a primera hora de la mañana. Los jóvenes querían llegar hasta la zona de libre acampada de Núria, que, según los Bomberos, estaba cerrada. Durante todo el día, los dos chicos no dieron señales de vida, motivo por el que la familia llamó a los servicios de emergencias para intentar localizarlos.
Antes de iniciar el dispositivo de búsqueda, los Bombers se pusieron en contacto con el cremallera y el albergue de la Vall de Núria, pero no había rastro de los dos vecinos de Barcelona. Finalmente, varios efectivos del GRAE y una dotación de los Bombers de Ribes de Freser salieron a buscarlos a pie desde la Font de l’Home Mort hacia las 20.45 horas. Los encontraron a las 22.30 horas, en una zona nevada y con poca vegetación.
Al ver que no habían conseguido llegar a Núria, los jóvenes improvisaron un pequeño iglú para pasar la noche y resguardarse del frío. Los Bomberos acompañaron a los jóvenes, que estaban ilesos, hasta Ribes de Freser, donde uno de los padres los esperaba, y posteriormente se marcharon hacia casa.
