Investigado un conductor por circular en Mallorca con placas falsas de matrícula y sin carné

Agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un coche en Marratxí, al constatar que no llevaba la pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) colocada en el parabrisas delantero. A continuación los efectivos del instituto armado averiguaron que las placas de matrícula que portaba se correspondían a otro vehículo y este no tenía carné de conducir, al haber perdido la vigencia por sentencia judicial. Este individuo, de 55 años, ha quedado investigado por presunto delito de falsedad documental y contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de diciembre. Una patrulla de la Guardia Civil realizaba un control en la Ma-13, a la altura de Marratxí, cuando dieron el alto al conductor del coche, al percatarse de que no lucía la pegatina de la ITV en el parabrisas delantero.

La sorpresa saltó al realizar diversas comprobaciones. Las placas de matrícula del coche que estaban controlando no correspondían con la marca y el modelo. Además, el conductor estaba inhabilitado para ponerse al volante debido a que su permiso había perdido la vigencia por sentencia judicial.

Inmovilizado

A tenor de estas pesquisas, los agentes de la Guardia Civil inmovilizaron dicho vehículo. Mientras que el conductor quedó investigado por un presunto delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial. El primer hecho delictivo le puede acarrear una pena de entre seis meses a tres años de prisión. Mientras que el segundo le puede conllevar entre tres y seis meses de cárcel.