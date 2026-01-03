Alerta por la presencia de una embarcación sin tripulantes en la playa de Badalona

La presencia de una embarcación sin tripulantes en la playa del Pont del Petroli, en Badalona, ha obligado a activar varios equipos de servicios marítimos, informa el diario 'Tot Badalona'.

Tal como se puede observar en las imágenes, la búsqueda de posibles desaparecidos se está llevando a cabo tanto por mar como por aire, por medio de una lancha y un helicóptero.

Más tarde, el citado medio ha publicado una actualización en la que informaban de la suspensión del dispositivo de Salvament Marítim después de no haber localizado ninguna persona dentro del mar, solo una "boya roja a la deriva".