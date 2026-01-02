La mujer que apuñaló más de 100 veces a su pareja en Sant Adrià acepta 20 años de cárcel

Una mujer ha aceptado este viernes 20 años de prisión por haber matado a su pareja en Sant Adrià de Besòs en noviembre del 2023. La acusada tenía que ser juzgada a partir de la semana que viene en la Audiencia de Barcelona por asesinato con alevosía y ensañamiento, puesto que le clavó una navaja 118 veces, y la agravante de parentesco. Se enfrentaba a 25 años de prisión, pero al reconocer los hechos, se le ha aplicado la atenuante de confesión, cosa que ha rebajado cinco años la pena de prisión, según ha sabido la agencia ACN. Además, se le aplicará la medida de libertad vigilada durante cinco años posteriores a la salida del centro penitenciario.

Según el relato de hechos de la fiscalía, aceptado por la acusada, la mujer, nacida en Cuba en 1997 y con residencia legal en España, vivía con su compañero sentimental, el padre de ella y dos compañeros más de piso. En el momento del crimen, la mujer estaba embarazada. Hacia las 13.30 horas del 16 de noviembre del 2023, la pareja estaba en el salón del piso. La mujer le hizo creer a la víctima que estaban haciendo un juego sexual, y lo inmovilizó completamente ligándole las manos por detrás del cuerpo. A continuación, le clavó 51 golpes con un cuchillo en la cara y el cuello, 53 en las espaldas, manos y glúteos, y 14 en el abdomen mientras todavía estaba vivo.

A raíz del crimen, la mujer también resultó herida y fue ingresada a la UCI durante unos días. Cuando salió, a finales de noviembre, fue detenida y encarcelada. Entre la acusada y la víctima no constaba ningún tipo de denuncia previa ni causa relacionada con la violencia sobre la mujer.