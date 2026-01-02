Los muertos en carretera suben un 6% en Catalunya en un año

2025 fue un año negro en las carreteras catalanas. Perdieron la vida 144 personas en 136 accidentes mortales en la red interurbana, lo que supone un 6% más de muertos que en 2024 cuando fallecieron 136 personas en 123 siniestros. Pese a esto el Servei Català de Trànsit ha recordado que si se comparan las cifras del año pasado con 2019 (la referencia de la Unión Europea para el cumplimiento de objetivos de tráfico), reducción de la siniestralidad es del 18%, ya que murieron 175 personas en 161 siniestros. Por eso, consideran que se trata de "un descenso importante, aunque ligeramente por debajo del 20% de reducción fijado en el Plan de Seguridad Vial 2024-2026".

En cuanto a heridos graves, en 2025 se han registrado 861, una cifra superior a los 807 del mismo período del año anterior. Trànsit señala que en diciembre se han producido 11 víctimas mortales. Por otra parte, de las 144 víctimas mortales de este 2025, 114 eran hombres y 30 mujeres, y en cuanto a los heridos graves, la proporción es similar, en la que el 75% son hombres y el 25% mujeres.

Un 43% de motoristas, ciclistas y peatones

Las víctimas mortales de colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas) representan el 43% del total de fallecidos por accidentes de tráfico el año pasado. En este sentido, 45 eran motoristas, 12 peatones y 5 ciclistas. Los motoristas son el colectivo con más fallecidos y suponen el 31,25% del total de víctimas en carretera, aunque ha muerto uno menos que en 20244. En cuanto a peatones, han muerto dos más en comparación con el 2024.

Ante esta siniestralidad de los colectivos más frágiles, el Trànsit hace un llamamiento a motoristas, peatones y ciclistas a tener más percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad, y al resto de usuarios, respeto y prudencia para reducir a las víctimas de estos colectivos. El resto de fallecidos viajaban en turismo (63), vehículo pesado (10) y furgoneta (8). En cuanto al tipo de accidentes, entre los 134 siniestros mortales hay 44 accidentes simples, 37 choques frontales, 20 colisiones laterales, 13 empotramientos y 12 atropellos.

En cuanto a las vías, las carreteras que acumularon más muertes el año pasado son la AP-7 (17), la N-II (11), la C-58 (9) y la A-2 (8), aunque, en general, se mantiene la dispersión en la siniestralidad de la red viaria. La C-12, la N-340 y la C-31 han registrado este año 4 muertes y la C-25, la C-32, la C-17, la GI-555 y la C-16, 3 respectivamente.

En cuanto a la edad de las víctimas mortales, aunque la franja que registra más defunciones es la de 55 a 64 años, con 27 personas fallecidas (la misma cifra que en 2024), Trànsit destaca el aumento de víctimas mortales entre los grupos poblacionales más jóvenes. En este sentido, 51 personas menores de 35 años han perdido la vida en las carreteras catalanas en 2025 lo que representa el 35% del total de muertes, es decir, 12 más que 2024 (39). En concreto, se han registrado 24 víctimas mortales en la franja de edad de 15 a 24 años, 25 en la de 25 a 34 años, 18 en la de 35 a 44 años, 21 en la de 45 a 54 años, 27 en la de 55 a 64 años, 20 14 años.

Si se analizan las muertes según el tipo de día de la semana, 64 se han producido en días laborables, mientras que las otras 80 han tenido lugar en fin de semana o en el marco de operaciones especiales de tráfico.

El Segrià, la comarca con más muertos

En Barcelona, 65 personas han perdido la vida en las carreteras, 10 más que en 2024, lo que representa un incremento del 17% de los accidentes mortales. De ese total, 30 de las víctimas mortales eran motoristas. Las comarcas con más defunciones son el Vallès Occidental (12), el Vallès Oriental (9), el Baix Llobregat (8) y el Maresme (8).

La demarcación de Tarragona registra este año 30 muertes, 3 menos que el pasado año. Las comarcas con más víctimas hasta ahora son el Baix Camp (7) y el Tarragonès (6), mientras que la AP-7 acumula 11 muertes en esta demarcación. En Tarragona, también se registraron 7 de las 10 víctimas mortales de vehículos pesados.

En cuanto al resto de demarcaciones, se han contabilizado 27 víctimas mortales en las carreteras leridanas, una más que en 2024. El Segrià es la comarca leridana y de toda Catalunya con más muertes el año pasado, con un total de 15 víctimas mortales por accidentes de tráfico.

Por último, Girona este año ha registrado la misma cifra que el año anterior un total de 22 víctimas mortales en vía interurbana. La comarca gerundense con más finas es la Selva, con 8, seguida del Alt Empordà, con 7.