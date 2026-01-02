Los Mossos denuncian a 22 jugadores de una timba ilegal de póquer en un restaurante de Sant Fruitós de Bages

Aunque cuando se habla de juego ilegal en locales en España lo primero que viene a la cabeza es un bingo clandestino, los Mossos d'Esquadra encontraron el pasado sábado algo más sofisticado en un restaurante de Sant Fruitós de Bages. Alertados de que se podría celebrar una timba ilegal de póquer, los agentes acudieron el pasado 27 de diciembre al local y encontraron varias mesas de juego. Además, denunciaron a 21 hombres y una mujer por una infracción de la ley del juego en Catalunya.

Para pillar a los jugadores en plena actividad montaron una redada sobre a medianoche, la mejor hora para localizar a los que todavía no habían sido desplumados. Las patrullas observaron a los sospechosos como iban entrando y saliendo del local, que tenía la persiana bajada al estar cerrado al público.

Al entrar, los Mossos encontraron tres mesas separadas en las que se estaba jugando al póquer como si se tratara de un casino. En cada mesa había entre cinco y seis personas, con fichas de póquer para hacer apuestas, cartas y el correspondiente tapete. Los agentes intervinieron 630 euros en efectivo encima de las mesas, señal de que todavía no se habían hecho apuestas fuertes.

La policía decomisó el material y denunció a los jugadores y a los organizadores. Las multas por juego ilegal pueden alcanzar los 30.000 euros en el caso de los jugadores y 600.000 euros para los responsables de la timba. Está claro que los Mossos no fueron de farol.