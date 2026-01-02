Sucesos
Detenido por circular ebrio y causar un accidente con heridos graves en Bellmunt d'Urgell
Sospechoso conducía temerariamente por la C-53 y causó un siniestro con tres vehículos implicados
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes a un hombre de 32 años por los delitos de lesiones por imprudencia grave, conducción temeraria y conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. El pasado 20 de diciembre el sospechoso iba con su coche por la carretera C-53 que va de Balaguer a Tàrrega sin luces, de forma errática invadiendo el sentido contrario de la vía y haciendo zigzag. De esta forma ponía en peligro la seguridad de los usuarios de la vía.
A causa de esta circulación el sospechoso presuntamente provocó un accidente en la misma carretera, en el término municipal de Bellmunt d'Urgell, con tres vehículos implicados y diversas personas heridas de carácter grave.
Inmediatamente, se dirigieron al lugar dotaciones de Mossos d'Esquadra y miembros del Servicio de Emergencias Médicas que, tras auxiliar a los implicados en el accidente, trasladaron a cuatro heridos graves y un leve al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
La investigación realizada por los agentes del Área Regional de Tráfico de la Región Policial de Ponent permitió determinar que el accidente lo provocó el vehículo que circulaba erráticamente por la C-53 y que su conductor, al que le realizaron en el hospital la prueba de alcoholemia, dio una tasa positiva de alcohol.
El pasado martes, después de que el conductor infractor recibiera el alta hospitalaria, se procedió a su detención acusado de cuatro delitos de lesiones por imprudencia grave, conducción temeraria y circular bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. El detenido pasó a disposición judicial el pasado miércoles ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Balaguer.
