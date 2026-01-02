Catorce detenidos por cerca de mil estafas con SMS fraudulentos enviados a toda España

La Guardia Civil ha desmantelado un entramado criminal acusado de cometer cerca de un millar de ciberestafas desde Torrevieja mediante el envío masivo a personas de todo el país de SMS fraudulentos de bancos y organismos como la DGT para obtener datos bancarios de las víctimas y conseguir luego dinero en efectivo o realizar cargos indebidos en las cuentas. Los agentes del Área de Investigación de Torrevieja han logrado esclarecer 986 estafas, muchas de ellas en grado de tentativa, y han identificado a cerca de 200 víctimas repartidas por 46 provincias del país.

La operación se ha desarrollado en tres fases y ha concluido con la detención de 14 personas, gran parte de ellas residentes en Torrevieja, donde se han practicado tres registros domiciliarios y se ha intervenido gran cantidad de material tecnológico utilizado para las ciberestafas. El fraude supera los 200.000 euros y la investigación sigue abierta. Los agentes sospechan que hay también más víctimas fuera del país, en concreto en Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja inició las pesquisas a principios de 2024, tras detectarse un notable incremento de estafas con medios de pago cuyas víctimas se encontraban repartidas por todo el territorio nacional, si bien los cargos fraudulentos se materializaban principalmente en la comarca de la Vega Baja del Segura y especialmente en el municipio torrevejense.

Medios de pago

Las investigaciones permitieron constatar la existencia de un circuito clandestino flexible dedicado al mercadeo ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales, estructurado en distintos escalones. El entramado abarcaba desde los responsables técnicos de la obtención ilícita de datos, pasando por intermediarios, hasta las denominadas "mulas", encargadas de materializar las estafas mediante extracciones de efectivo y pagos fraudulentos en cajeros automáticos, establecimientos comerciales, salones de juego y casas de apuestas de la zona.

Traslado de uno de los detenidos. / INFORMACIÓN

El "modus operandi" consistía principalmente en la creación de enlaces y páginas web fraudulentas que suplantaban a entidades bancarias como BBVA y Caja Rural, compañías de telecomunicaciones de primer nivel e incluso organismos públicos como la DGT, compañías de telecomunicaciones de primer nivel e incluso organismos públicos. Los estafadores llevaban a cabo campañas masivas de envío de SMS fraudulentos simulando ser de dichas entidades y las víctimas que caían en el engaño les facilitaban sus credenciales bancarias. Los delincuentes usaban luego sus datos para enrolar tarjetas en dispositivos móviles y realizar cargos y extracciones fraudulentas de dinero.

Las pesquisas se centraron inicialmente en la rama criminal más activa, responsable de campañas masivas de SMS fraudulentos con medio centenar de números de teléfono, más de 7.000 mensajes en uno de los casos. Gracias a la coordinación con unidades de investigación de la Guardia Civil en hasta 40 provincias del país, se logró esclarecer un elevado número de operaciones fraudulentas relacionadas entre sí.

Dos de los SMS enviados por los estafadores de Torrevieja. / INFORMACIÓN

En una primera línea de actuación, desarrollada entre los meses de julio y agosto de 2025, los agentes se centraron en los escalones superiores del entramado, responsables del enrolamiento masivo de tarjetas. Se practicó una entrada y registro en un chalet de lujo ubicado en Torrevieja, donde se localizó un auténtico laboratorio de enrolamiento, interviniéndose 65 teléfonos móviles de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático. En esta actuación fueron detenidos un hombre de 44 años y una mujer de 36, ambos de origen ucraniano. Una de estas personas ingresó en prisión por orden del juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja y su arresto permitió evitar la puesta en circulación de numerosos dispositivos que habrían multiplicado exponencialmente las ciberestafas.

Uso fraudulento de tarjetas

En una segunda línea de investigación, desarrollada entre enero y octubre de 2025, los agentes se centraron en una ramificación dedicada a la utilización fraudulenta de tarjetas físicas, principalmente de una conocida entidad bancaria. En octubre se llevó a cabo una nueva entrada y registro en otro chalet de Torrevieja, deteniéndose a tres integrantes del grupo criminal, dos hombres de 20 y 52 años y una mujer de 24, todos de origen rumano. La Guardia Civil acusa a estas personas de utilizar las tarjetas sustraídas para realizar estafas en cajeros automáticos, establecimientos comerciales y salones de juego. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Orihuela.

La investigación se vio dificultada por las avanzadas medidas de seguridad adoptadas por los delincuentes. No obstante, entre los días 19 y 24 de noviembre de 2025, en el marco de una tercera fase de la investigación, se logró la detención de nueve personas más del grupo criminal, todas de origen marroquí, en Torrevieja, Dolores, Almoradí, Los Montesinos, Santa Eulalia (Ibiza) y Villamalea (Albacete).

La operación ha culminado con la detención de un total de 14 personas —11 hombres y 3 mujeres— de entre 22 y 52 años, a quienes, según su grado de participación, se les imputan los delitos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil.

Asimismo, se han intervenido 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, un terminal punto de venta (TPV), routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.

Las investigaciones, dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja, han contado con el apoyo de los Puestos Principales de Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Ibiza), el Puesto de Villamalea (Albacete) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante.

La operación continúa abierta y no se descarta la existencia de víctimas en otros países como Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia. Con estas actuaciones, la Guardia Civil asegura que ha logrado asestar un duro golpe a la delincuencia organizada especializada en estafas tecnológicas, neutralizando por completo su capacidad operativa.