Nochevieja deja 117 detenidos por violencia machista, robos y lesiones en Catalunya

Un amplio dispositivo de seguridad ha velado para que la primera noche de 2026 se desarrollase sin incidentes graves. Entre las 22 horas del 31 de diciembre de 2025 y las 10 de la mañana de este 1 de enero efectivos de Mossos d’Esquadra, Servei Català de Trànsit, Bombers de la Generalitat, Protecció Civil y emergencias 112 han trabajado para prevenir riesgos y actuar en caso de cualquier tipo de percance.

Los Mossos han desplegado 1.800 agentes en seguridad ciudadana, orden público y movilidad en la red viaria catalana y han contado con la colaboración de las policías locales. En total han detenido a 117 personas: 46 por robos y hurtos, 27 por violencia de género o doméstica, 10 por lesiones y una por un delito contra la libertad sexual, además de otras 33 por diferentes hechos.

Los agentes han hecho 50 controles de alcoholemia en toda Catalunya con 1.188 lecturas de alcoholemia, en las que se han denunciado a 65 conductores por vía administrativa y 18 por penal, al superar el mínimo permitido por la normativa para circular. Durante los controles también se han realizado 27 lecturas por drogas, 19 de las cuales han resultado positivas.

Trànsit remarca que se ha registrado un accidente mortal en la N-II en Malgrat de Mar cuando un coche se salió de la vía y cayó a una zona boscosa, allí se incendió. Una mujer que iba en la parte posterior del vehículo ha fallecido y hay dos heridos graves, el conductor y un acompañante que están ingresados en el hospital de Mataró. Los Mossos indagan las causas del siniestro. Los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre las 23:43 horas. En el resto de la red viaria catalana no hubo incidentes relevantes.

Los bomberos han atendido un centenar de incidencias, en su mayoría para abrir viviendas o rescates de algunos ascensores. También intervinieron en una decena de incendios sin consecuencias graves y en la quema de 14 contenedores, ninguno forma simultánea, además de enviar varias unidades al siniestro mortal de Malgrat de Mar

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las nueve de la mañana 6.171 llamadas por 4.358 incidentes relacionados con la celebración de Fin de Año. Por comarcas, la mayoría procedían del Barcelonès (56,49%), el Vallès Occidental (11,45%) y el Baix Llobregat (8,22%). Por municipios, destaca Barcelona (2.158), seguida de Hospitalet de Llobregat (356), Badalona (195) y Tarragona (167). La mayoría de las llamadas se concentraron entre las dos y las seis de la madrugada.