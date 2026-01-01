Muere un submarinista durante una inmersión en Roses
Un problema a unos ocho metros de profundidad ha resultado fatal, pese a los intentos de reanimación
Eva Batlle
Un submarinista ha muerto este jueves por la mañana mientras realizaba una inmersión en la zona del cabo Norfeu, en Roses. La víctima mortal era un vecino de Girona de 73 años.
El trágico suceso ha tenido lugar hacia las diez de la mañana, cuando el hombre participaba en una salida con un grupo de submarinistas y se encontraba a unos ocho metros de profundidad, en la zona de la cala del Bisbe.
En un momento dado, alertó a sus compañeros —que estaban divididos en dos grupos bajo el agua— de que se encontraba mal o de que sufría algún problema.
El hombre inició el ascenso y perdió la conciencia mientras sus compañeros lo ayudaban. Estos lo trasladaron a la embarcación con la que habían salido. Acto seguido, avisaron a los servicios de emergencias a través del 112. Se movilizaron efectivos de Salvamento Marítimo, con la Salvamar Lyra, y los Bombers de la Generalitat con el grupo GRAE y el helicóptero, que finalmente no tuvieron que intervenir; los Mossos d’Esquadra, la Policía Local de Roses y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), con una ambulancia.
Los propios compañeros rescataron al hombre del agua, intentaron reanimarlo y lo trasladaron en la embarcación hasta el puerto de Roses, donde los sanitarios continuaron intentando recuperarlo con maniobras de RCP, sin éxito.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias e investiga este trágico accidente marítimo, ocurrido el primer día del año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- La gripe da otro respiro por Año Nuevo en Catalunya: los casos se desploman un 60%
- Chalés dejados a medio construir en 2008 en Segovia salen ahora a la venta por 500.000 euros
- El circuito de diagnóstico rápido de cáncer de Catalunya se amplía hasta 11 tipos de tumores
- Un joven asesina a su padre tras una discusión familiar en Nochevieja en Fuenmayor (La Rioja)
- Emoción en el Vendrell y Girona con La Grossa
- Detenido en El Vendrell un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre