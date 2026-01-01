Muere un submarinista durante una inmersión en Roses

Un submarinista ha muerto este jueves por la mañana mientras realizaba una inmersión en la zona del cabo Norfeu, en Roses. La víctima mortal era un vecino de Girona de 73 años.

El trágico suceso ha tenido lugar hacia las diez de la mañana, cuando el hombre participaba en una salida con un grupo de submarinistas y se encontraba a unos ocho metros de profundidad, en la zona de la cala del Bisbe.

En un momento dado, alertó a sus compañeros —que estaban divididos en dos grupos bajo el agua— de que se encontraba mal o de que sufría algún problema.

El hombre inició el ascenso y perdió la conciencia mientras sus compañeros lo ayudaban. Estos lo trasladaron a la embarcación con la que habían salido. Acto seguido, avisaron a los servicios de emergencias a través del 112. Se movilizaron efectivos de Salvamento Marítimo, con la Salvamar Lyra, y los Bombers de la Generalitat con el grupo GRAE y el helicóptero, que finalmente no tuvieron que intervenir; los Mossos d’Esquadra, la Policía Local de Roses y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), con una ambulancia.

Los propios compañeros rescataron al hombre del agua, intentaron reanimarlo y lo trasladaron en la embarcación hasta el puerto de Roses, donde los sanitarios continuaron intentando recuperarlo con maniobras de RCP, sin éxito.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias e investiga este trágico accidente marítimo, ocurrido el primer día del año.