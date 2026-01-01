Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: "Son mejores los triángulos"

La baliza V16 ha llegado para quedarse pero con polémica. Desde este primero de año todos los vehículos deben tenerla, ya que sustituyen a los triángulos de emergencia. Sin embargo, la medida establecida por la Dirección General de Tráfico (DGT) ha generado desconcierto en sus primeras horas de aplicación obligatoria entre los conductores, tal y como ha podido comprobar EL PERIÓDICO. Denuncian "indefensión" ya que se exponen a multas de 80 euros cuando existe mucha "confusión" sobre qué baliza correcta usar y su utilidad ante una avería.

"Me parece mal la obligación de llevar la V16 porque tenemos las armillas reflectantes y los triángulos" explica Ricard Pavia y cuestiona también su uso en algunas ocasiones: "Si se te avería el coche en una curva poco van a ver los coches de detrás". Además, remarca que "me ha costado un poco encontrar la baliza, hay muchos modelos y a saber cuál es la homologada" y añade que la disparidad existente de balizas en el mercado puede confundir, principalmente a "la gente mayor, que la pueden engañar". Ricard califica la obligatoriedad de llevar esta baliza como "un abuso para enriquecerse unos cuantos a costa del resto, es el robo del siglo".

Josep Vives, quien viaja junto a su familia por la AP-7, considera que "se trata de un negocio montado por el Estado" y cree que "no se ha demostrado la funcionalidad" de la medida. Ha explicado que hace semanas que compró la baliza en una oferta que consiguió a través de su empresa. De la misma opinión es Josep Maria López pese a que no la ha comprado todavía y circula sin llevarla: "Alguien se llena los bolsillos con la obligatoriedad de esta baliza cuando los triángulos son más efectivos para la seguridad".

También se mostró muy crítico con el dispositivo Aran Herrera que señala las limitaciones de visibilidad de los dispositivos en curvas o cambios de rasante. "Las balizas dejan mucho que desear, son mejores los triángulos porque avisan al resto de conductores de una avería y pueden salvarte la vida para que no nos den por detrás", remarca. Además, lamenta que la luz dura una media hora y la grúa suele tardar casi una hora en llegar

Algunos conductores también se han quejado de la desinformación con el tema de la homologación de las balizas. Josep Maria Folgueres ha señalado que cuando se compró su coche hace un año venía con una baliza pero que no está dentro de las homologadas y por eso tuvo que adquirir otra. "Fue hace 15 días y la hemos probado en casa para saber si funcionaba" destaca y añade que considera que tiene su utilidad ante las emergencias.

Hay quien lleva una que no está homologada. Alfred y Lourdes disponen en su vehículo de una baliza comprada en una tienda de 'Todo a 100' y lamentan la desinformación para saber qué dispositivos son los correctos. Además, afean que se imponga la medida cuando siguen muriendo conductores en accidentes de carretera por no llevar el cinturón de seguridad.

José López no la lleva y afirma que se la ha pedido a los Reyes. Hasta entonces "espero que hagan la vista gorda si me pillan", bromea. También remarca que ha esperado hasta el último momento para adquirirla porque confía en que "el boom de las balizas se desinfle y su precio baje". En este sentido, en las últimas horas se ha agotado este dispositivo en algunas gasolineras, tal y como ha podido comprobar EL PERIÓDICO. Jordi García, que atiende en una estación de servicio en el área de Porta de Barcelona remarca que en pocas horas han vendido media docena.

Protección de datos

Otra controversia de la nueva baliza es su función para indicar la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma del transporte conectado DGT 3.0. Algunos conductores lamentan que los modelos de baliza que se venden no especifican si dispone de este servicio o de cómo activarlo, aunque en la etiqueta ponga. En este sentido, la DGT señala que, al encender la baliza, únicamente se envían datos técnicos, como la posición del vehículo, y no requiere de ningún registro. Pese a esto, existen dudas sobre la privacidad del sistema.

El jurista Alejandro Rusiñol recuerda a EL PERIÓDICO que "todo ciudadano está a favor de la seguridad vial y de que la tecnología ayude en caso de accidente", aunque añade que "una norma obliga a usar un dispositivo conectado que transmite datos de localización, el Estado tiene la obligación de explicar con total claridad qué datos se recogen, quién los gestiona, durante cuánto tiempo y con qué garantías”.

“La ubicación de una persona es un dato muy sensible. Por eso el Derecho europeo exige que este tipo de sistemas se implanten con especial cuidado y tras una evaluación previa de impacto en protección de datos. Esa información, hoy por hoy, no se ha trasladado de forma clara a los ciudadanos", remarca Rusiñol. También recuerda que la aplicación de la baliza puede afectar a derechos fundamentales como la privacidad del ciudadano y por eso se debe "reforzar su base legal y garantizar que la protección de datos está plenamente salvaguardada".

Mejorar la comunicación

La intención de la DGT es reducir los riesgos cuando se tiene un siniestro en carretera. Por eso la baliza, un pequeño aparato redondo que emite una luz amarilla o naranja de gran intensidad y forma intermitente hasta la llegada de la grúa, debe ponerse en el techo del vehículo cuando sufrimos un accidente o avería y nos quedamos parados en el arcén. Cuando pasaba eso, el conductor debía salir a poner los triángulos de emergencia a 50 y 100 metros del vehículo, lo que podría provocar alguna situación de peligro con otros usuarios de la vía, que debían esquivarlo, pese a llevar el chaleco reflectante que sigue siendo obligatorio.

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha remarcado que la baliza aumenta la visibilidad de un vehículo averiado, principalmente cuando se está más oscuro, ya que durante un mínimo de 30 minutos se emite una luz intermitente. De esta forma el conductor no tiene que salir fuera del coche y mejora la seguridad. Pese a esto, indica que junto a la activación se debe llamar al 112 para garantizar la ayuda, ya que el dispositivo no está conectado a emergencias.

Lamiel también reconoce que ha faltado una mejor campaña de comunicación para especificar los modelos que están homologados y evitar falsificaciones. Para saberlo hay que fijarse en el código de certificación, que empieza siempre con las siglas LCOE o IDIADA y un número. Por el momento, es obligatorio circular con esta baliza y los Mossos d'Esquadra pueden iniciar un procedimiento sancionador ante Trànsit en caso de no cumplir con la medida. Fuentes policiales aseguran que, los primeros días, se apuesta más por actuar "con sentido común" e insistir en que se debe llevar la baliza V16, aunque también serán "inflexibles" con las desobediencias reiteradas.

Trànsit también recuerda que ante un accidente o avería en los que un vehículo quede inmovilizado, los ocupantes deben llevar chaleco reflectante y es mejor que esperan en lugar seguro detrás de la valla o con distancia de seguridad y fuera de la carretera.