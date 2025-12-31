Indonesia amplía el área de búsqueda de los tres valencianos desaparecidos en el naufragio

Los equipos de búsqueda de Indonesia han retomado este miércoles 31 de enero el operativo que trata de localizar a los tres valencianos que continúan desaparecidos, el padre, Fernando Martín, y dos hijos, tras el naufragio de un barco turístico el pasado viernes en aguas del este del país, después de recuperar el lunes los restos mortales de la cuarta desaparecida, una de las menores.

En el barco iban once personas, siete de ellos fueron rescatados. Entre los supervivientes se encuentra la madre, Andrea, y una de las hijas, la menor de 7 años, que ya ha regresado a España junto a sus familiares. Andrea permanece en el país asiático y, tal como explicó la familia en un comunicado, no se marchará hasta que se recuperen los cuerpos de su marido e hijos.

"Esperamos que, durante este sexto día, podamos desarrollar varios escenarios en este proceso de búsqueda y que hoy dé sus frutos. Hemos desplegado a todos los equipos al máximo de su capacidad", declaró a EFE Asfan Sulhasan, de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas) y uno de los coordinadores de la misión.

"Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a los tres desaparecidos", remarcó Asfan, quien esta mañana se encargó de dar las últimas ordenes a los equipos de rescatistas que partieron desde el puerto de Labuan Bajo, en la oriental isla de Flores y desde donde se dirigen parte del despliegue.

Se amplía el área de búsqueda

En un comunicado, Basarnas ha indicado que el área de búsqueda se ha ampliado hoy a 34,96 millas náuticas. "Durante la operación de hoy se rastrearán las aguas al norte de la isla Padar", detalló el texto.

El gobernador de la provincia donde ocurrió el fatal accidente, Emanuel Melkiades Laka Lena, ha visitado la zona. Ha acudido en lancha junto a varios líderes religiosos locales para orar por la pronta localización de los desaparecidos.

Laka Lena se reunió anoche con las familias de los desaparecidos, que acudieron hoy al puerto para agradecer uno a uno la labor de los rescatistas, que incluye a equipos oficiales y a una decena de buceadores profesionales voluntarios.

Prioridad: localizar el pecio

Una de las prioridades de la misión es localizar el pecio de la embarcación por si los tres desaparecidos quedaron atrapados en su interior. Para ello, la misión cuenta con un robot submarino de la Policía, aunque se enfrenta a duras condiciones climáticas y fuertes corrientes marinas, junto a la gran profundidad de la zona.

La menor localizada sin vida fue hallada el lunes por un pescador local, quien avisó a las autoridades, a 0,5 millas náuticas del lugar donde se sospecha que se hundió el navío turístico, cerca de la isla de Padar. La familia decidió trasladar a Bali, con mejores infraestructuras que Labuan Bajo, los restos sin vida de la menor, que será acompañada temporalmente por su madre antes de regresar a Flores para seguir de cerca el operativo de búsqueda.