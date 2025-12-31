El dispositivo especial de Mossos para el Fin de Año en Barcelona desplegará controles de multirreincidentes y armas blancas

Barcelona se prepara para celebrar el paso de un año a otro pero con total seguridad. Los Mossos d'Esquadra han diseñado un dispositivo especial para garantizar que la ciudadanía pueda comerse las uvas y celebrar la llegada del 2026 sin incidentes. Se trata de medidas englobadas dentro del pla Nadal de la policía catalana que está operativo hasta el próximo 19 de enero.

En concreto, este próximo Fin de Año los agentes tienen previsto dos focos de actuación. El primero será en la fiesta que se prepara en la avenida Reina Maria Cristina en la que se escucharán las campanadas de inicio de 2026 y que está previsto que sea multitudinaria. Por eso, los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona han previsto un dispositivo específico que debe garantizar la seguridad y evitar delitos, como robos y hurtos principalmente, ya que estos delincuentes suelen aprovechar la alta afluencia de personas para actuar al descuido.

Habrá controles de acceso a la zona entre las dos Torres Venecianas, para evitar que se introduzcan objetos potencialmente peligrosos. Además, no se permitirá el acceso de público por la avenida de Rius y Taulet ni por la avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia. Dentro del dispositivo policial se harán patrullajes preventivos para prevenir incidentes o "garantizar una respuesta rápida" así como para impedir tanto conductas violentas como delitos sexuales. Para un mayor control y seguimiento, los agentes activarán la unidad de drones.

Una vez finalice la fiesta en Maria Cristina y la Fuente Mágica, los Mossos extenderán este patrullaje a todas las zonas de ocio nocturno de la ciudad, así como en los puntos en los que se celebren fiestas por la llegada del Año Nuevo. La policía desplegará varias unidades como seguridad ciudadana, orden público, el Grupo Regional de Delincuencia Urbana o el de Motos.

Patrulla de Mossos en mercadillo navideño / Mossos

El subinspector Sergi Muñoz, jefe de turno regional operativo en la División Regional de Seguridad Ciudadana, ha explicado a EL PERIÓDICO que este dispositivo tiene previsto controlar "elementos clave para garantizar la seguridad" como son la tenencia de armas y objetos peligrosos en la calle y se reforzará la vigilancia para impedir delitos sexuales, "aplicando los protocolos específicos de protección y asistencia a las víctimas en zonas de ocio nocturno".

Además, el subinspector ha remarcado que se seguirá con el plan Kanpai con el control de delincuentes "activos con riesgo de persistencia" para evitar esta multirreincidencia. En este sentido, los agentes harán "un seguimiento específico para prevenir robos" en las zonas de más afluencia de personas.

La Guardia Urbana también pondrá en marcha sus itinerarios seguros contra la violencia sexuales en entornos de ocio nocturno y en la avenida de la Reina Maria Cristina. Además, reforzarán la seguridad vial y la prevención de accidentes en la ciudad con controles de alcoholemia y drogotests en diferentes puntos de Barcelona.

Plan Nadal

El operativo de Fin de Año en Barcelona se encuadra dentro del plan Nadal. Desde inicios de diciembre los Mossos, en colaboración con la Guardia Urbana y otros cuerpos policiales, hacen dispositivos preventivos en ejes comerciales, mercadillos navideños y otras zonas turísticas, se intensifican las patrullas a pie, tanto de uniforme como de paisano, y se hacen contactos con asociaciones de comerciantes, grupos de gente mayor, empresas logísticas de reparto, por el incremento de este comercio, e entidades sociales.

Además, por primera vez el pla Nadal de los Mossos d'Esquadra en Barcelona incluye controles en zonas de ocio nocturno. Los agentes también hacen tareas de vigilancia en el transporte público incrementando su presencia en las horas del día con más afluencia de pasajeros. Este dispositivo seguirá activo el próximo fin de semana que coincide con importantes desplazamientos y concentraciones en centros comerciales porque es víspera de Reyes.

Amplían la prevención

Desde Mossos apuntan a EL PERIÓDICO que el plan Nadal acabará el próximo 19 de enero cuando en un principio estaba previsto hasta el día 11, ya que se incorpora el periodo de rebajas de invierno.

La policía señala que estas semanas concentran numerosas personas en zonas comerciales y de ocio, al hacerse más compras, lo que incrementa el riesgo de delitos como robos y hurtos así como las situaciones de alteraciones de seguridad pública.